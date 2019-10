Моторни спортове Куартараро начело във втората тренировка в Япония 18 октомври 2019 | 10:53 0



Дебютантът в кралския клас този сезон Фабио Куартараро бе най-бърз във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Япония. Сателитният пилот на Yamaha оглавява за 24-и път тренировка или квалификация през 2019-а. Французинът бе с три десети по-бърз от заводския пилот на Yamaha Маверик Винялес въпреки инцидента си в сесията. Another fantastic Friday for @FabioQ20!



Yamaha continue to dominate with the @sepangracing rider topping the times ahead of @mvkoficial12! #JapaneseGP pic.twitter.com/PNKlsV2BLf — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2019 Програмата на световния шампион за 2019-а в кралския клас Марк Маркес бе осуетена в началото, тъй като екипът му постави твърда задна гума на мотора му. След като тя бе сменена с мека, Марк излезе в челото на подредбата. За по-голямата част от тренировката Маркес и пилотът на Ducati Данило Петручи заемаха първите две места. В последните минути обаче Андреа Довициозо с другия заводски Ducati излезе начело, а по-късно Винялес подобри времето му с половин секунда. С предпоследната си обиколка обаче Куартараро оглави тренировката, а последният му опит приключи в чакъла на завой номер 1. Зад Винялес трети остана Маркес, следван от Дови. Съотборникът на Винялес Валентино Роси успя да се пребори за пето място, а Франко Морбидели вкара и последната Yamaha в топ 6. Топ 10 допълниха Джак Милър и Петручи с Ducati, Жоан Мир със Suzuki и Алейш Еспергаро с Aprilia. Това вероятно ще бъдат и пилотите, които ще получат директно място в Q2, определяща предните места на старта в неделя, тъй като третата тренировка в събота се очаква да се проведе на мокра писта. Not the first rider to visit the Turn 5 gravel trap today! @JoanMirOficial is the latest to leave his braking a little too late! #JapaneseGP pic.twitter.com/t3v4WeosiQ — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2019 Съотборникът на Мир - победителят от САЩ и Великобритания Алекс Ринс завърши 11-и. Маркес пък бе единственият пилот с Honda в топ 10, като Кал Кръчлоу, Такааки Накагами и Хорхе Лоренсо завършиха съответно 12-и, 15-и и 17-и. Сателитният пилот на КТМ Мигел Оливейра претърпя падане с висока скоост на 12-и завой, но успя да се размине без контузия. You don't have slow crashes at Turn 12, as @_moliveira88 demonstrates!



Thankfully, the @Tech3Racing rider is back up on his feet! #JapaneseGP pic.twitter.com/yV6WrRRjmG — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2019

