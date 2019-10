Моторни спортове Yamaha начело в първата тренировка от MotoGP в Япония 18 октомври 2019 | 08:34 - Обновена 0



Маверик Винялес от Yamaha бе най-бързият пилот в първата свободна тренировка от MotoGP в Япония. Топ 3 допълниха още двама пилоти с Yamaha - Фабио Куартараро, който бе на четвърт секунда зад Винялес, и Франко Морбидели - и двамата със сателитни мотори. @mvkoficial12 leads a Yamaha 1-2-3!



The Spaniard pips @sepangracing duo @FabioQ20 and @FrankyMorbido12 as the closing minutes of FP1 resemble a qualifying session! #JapaneseGP pic.twitter.com/CuWiBQjuq4 — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2019 Винялес зае първото място още в първата половина от сесията, но скоро времето му бе подобрено от вече осемкратния шампион Марк Маркес. В последните минути от тренировката пилотите на Yamaha напреднаха, докато Маркес не подобри постижението си и остана четвърти, на половин секунда зад Винялес. Suzuki проведоха успешна тренировка - Алекс Ринс и Жоан Мир започнаха силно състезателния уикенд на "Мотеги" с пето и шесто място. Най-бърз с Ducati бе Джак Милър, следван на 0.009 сек от Андреа Довициозо с още един италиански мотор. Пол Еспергаро (КТМ) и Кал Кръчлоу (Honda) допълниха топ 10. We're seeing some late time attacks!



The riders will have one eye on the forecast tomorrow, with rain expected for FP3! #JapaneseGP pic.twitter.com/PxOjjflOUs — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2019 Валентино Роси бе най-бавният пилот на Yamaha, на 0.848 сек зад Винялес на 12-а позиция. За последните обиколки в тренировката обаче Роси не сложи нови гуми, с които да гони по-предно място. Зад Доктора остана Данило Петручи с втория заводски Ducati. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо завърши 19-и, на 1.8 сек зад Винялес.

