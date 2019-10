НБА Брадли Бийл и Вашингтон си стиснаха ръцете за нов договор 17 октомври 2019 | 18:55 0



Can confirm Bradley Beal has agreed to an extension with the #Wizards.



"This is where he wants to be. He's made it clear." -- Beal's agent Mark Bartelstein said.



Beal WANTS to be part of the team's rebuild.



Extension first reported by @wojespn — Candace Buckner (@CandaceDBuckner) October 17, 2019 Досегашният договор на стрелящия гард с Уизардс изтичаше след края на сезон 2020/2021. Новото споразумение пък означава, че 26-годишният бийл ще получи общо 130 милиона долара между 2019 и 2023, ако активира опцията си за последния сезон.

Брадли Бийл в момента е най-важният играч на Вашингтон в отсъствието на пойнт гарда Джон Уол, който продължава да се възстановява от тежка контузия на ахилеса и вероятно ще пропусне целия предстоящ сезон в НБА. Гардът на Вашингтон Уизардс Брадли Бийл се е съгласил да продължи договора си с "Вълшебниците" с две години, съобщават медиите в САЩ. Новият контракт е на стойност 72 милиона долара и влиза в сила от сезон 2021/2022, като втората година е опция на играча.Досегашният договор на стрелящия гард с Уизардс изтичаше след края на сезон 2020/2021. Новото споразумение пък означава, че 26-годишният бийл ще получи общо 130 милиона долара между 2019 и 2023, ако активира опцията си за последния сезон.Брадли Бийл в момента е най-важният играч на Вашингтон в отсъствието на пойнт гарда Джон Уол, който продължава да се възстановява от тежка контузия на ахилеса и вероятно ще пропусне целия предстоящ сезон в НБА.



