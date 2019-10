Тенис Рускиня изненада Свитолина в Москва 17 октомври 2019 | 18:01 0



Veronika Kudermetova holds her nerve to oust top seed Svitolina and score the biggest win of her career 6-2, 1-6, 7-5. The is into the #KremlinCup quarterfinals! pic.twitter.com/YuqISEedT1 — WTA (@WTA) October 17, 2019 В същото време поставената под №2 Кики Бертенс също имаше тежък мач, но успя да направи обрат срещу естонката Кая Канепи и я победи с 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 18 минути. Бертенс губеше с 1:4 в решаващия трети сет, но въпреки това се пребори за победата, която запазва шансовете й за класиране на Заключителния турнир.

Seeking Shenzhen @kikibertens keeps her @WTAFinals dreams alive with a three set #KremlinCup victory over Kanepi ---> https://t.co/MZCTuAgSXU pic.twitter.com/Jhqt7Vf2kY — WTA (@WTA) October 17, 2019 Победа днес записа и французойката Кристина Младенович. Тя елиминира поставената под №6 латвийка Анастасия Севастова със 7:5, 3:6, 6:3. Вероника Кудерметова сложи край на участието на водачката в схемата Елина Свитолина на турнира за Купата на Кремъл в Москва. 42-ата в света рускиня надви украинката с 6:1, 2:6, 7:5 след 2 часа и 2 минути игра в среща от втория кръг. Победата над световната №4 е най-голямата за 22-годишната Кудерметова в кариерата й досега. Рускинята се изправи днес за първи път срещу тенисистка от Топ 5. Свитолина пък вече си бе осигурила място в Заключителния турнир на WTA в Шънжън.В същото време поставената под №2 Кики Бертенс също имаше тежък мач, но успя да направи обрат срещу естонката Кая Канепи и я победи с 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 18 минути. Бертенс губеше с 1:4 в решаващия трети сет, но въпреки това се пребори за победата, която запазва шансовете й за класиране на Заключителния турнир.Победа днес записа и французойката Кристина Младенович. Тя елиминира поставената под №6 латвийка Анастасия Севастова със 7:5, 3:6, 6:3. 0



