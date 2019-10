Моторни спортове Маркес не се интересува, че по-бързият мотор е по-труден за управление 17 октомври 2019 | 18:02 0



копирано

Осемкратният шампион в MotoGP Марк Маркес призна, че за него няма значение дали моторът, който ще кара, е по-труден за управление, стига да е най-бързият. Испанецът спечели титлата в кралския клас с Honda четири кръга преди края на сезона, който е един от най-добрите в кариерата му. Докато Маркес жъне успехи обаче съотборникът му Хорхе Лоренсо изобщо не се справя толкова добре. Лоренсо е 19-и в генералното класиране в дебютната си кампания с японския тим, а през сезона оплаквания от мотора се получиха и от сателитните пилоти Кал Кръчлоу и Такааки Накагами. "В някои аспекти двигателят на мотора от 2018-а бе по-лесен, но времената за обиколка бяха с две – три десети по-слаби. Трябва да знаеш дали искаш лесен за каране мотор или бърз мотор. Аз не се интересувам дали ще ми е трудно, стига да съм бърз", категоричен е Маркес. The rise of Rossi

Peak Lorenzo

Márquez blasting through



A look at how the all-time wins leaderboard has changed since 2000 pic.twitter.com/edOaIRaBHA — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 10, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 612 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1