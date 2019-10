Бокс Изписаха Ерол Спенс от болницата 17 октомври 2019 | 16:41 - Обновена 0



Световният шампион на IBF и WBC в полусредна категория – Ерол Спенс-младши (26-0), е бил изписан вчера от болницата и е пуснат за домашно лечение. Американецът влезе в новините, след като преди 10-ина дни катастрофира жестоко в Далас с новото си Ферари. Въпреки зверската катастрофа, „Истината“ се е отървал без сериозни наранявания и без нито една счупена кост по тялото си. Here is a slowed down video of the Errol Spence Jr crash that shows his Ferrari flipping multiple times. Amazing to hear he survived with broken teeth and injuries he is expected to recover from pic.twitter.com/y7dKo40N9u — J.D. Miles (@jdmiles11) October 10, 2019 Самият боксьор се похвали с невероятния си късмет в Инстаграм, но малко след това съобщението му бе изтрито. Errol Spence has posted his first words since his car crash in a (now deleted) Instagram story which was put up and then taken down earlier this evening. pic.twitter.com/jhzRx0bQID — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 16, 2019 „Без нито една счупена кост, луд съм“, написа 29-годишният шампион. Той обаче ще трябва да плати глоба заради шофиране в нетрезво състояние. По-сериозни обвинения няма да му бъдат повдигани, защото в пътния инцидент не е имало други участници. boec.bg

