Моторни спортове Yamaha затвориха вратата на Зарко 17 октомври 2019 | 16:15 - Обновена 0



Yamaha са оттеглили офертата си към Йоан Зарко за сезон 2020 след потвърждението, че французинът ще стартира с Honda в последните три кръга от календара на MotoGP тази година. Yamaha предложиха на Зарко да бъде тест пилот догодина, след като французинът прекрати предсрочно договора си с КТМ. Междувременно обаче от сателитния тим на Honda го убедиха да замени Такааки Накагами, който ще претърпи операция на рамото. "Yamaha директно ми затвориха вратата. Honda и Yamaha са двама големи конкуренти. Говорих с тях и взех осведомено решение, претегляйки плюсове и минуси", коментира Зарко пред френското издание L'Equipe. "Honda ми дават три състезания, дават ми шанс, от който искам максимално да се възползвам". Johann Zarco returns!



He'll be back on a bike for LCR Honda Idemitsu in Sepang, Phillip Island and Valencia, as Takaaki Nakagami undergoes shoulder surgery. pic.twitter.com/Gt8GsvfM8W — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 16, 2019 Ако Зарко не успее да си спечели състезателно място за сезон 2020 в кралския клас, приоритет ще бъде място в Moto2.

