Бокс Майк Тайсън отговори на въпрос за евентуално връщане към бокса 17 октомври 2019 | 16:02 0



копирано





"Малко вероятно е да се върна на ринга, но все още съм във форма. Обичам да гледам бокс, да мисля за това, да общувам с ново поколение бойци. Скоростта и мощността все още са с мен", заяви 53-годишният Тайсън пред "The Sun".

I’m not getting back in the ring but I could just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch — Mike Tyson (@MikeTyson) 17 октомври 2019 г. Тайсън приключи кариерата си на 11 юни 2005 г. Той има 50 победи и 6 загуби. Майк Тайсън отговори на слуховете за евентуалното му завръщане в бокса."Малко вероятно е да се върна на ринга, но все още съм във форма. Обичам да гледам бокс, да мисля за това, да общувам с ново поколение бойци. Скоростта и мощността все още са с мен", заяви 53-годишният Тайсън пред "The Sun".Тайсън приключи кариерата си на 11 юни 2005 г. Той има 50 победи и 6 загуби.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2277 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1