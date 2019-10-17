Пратиха Станислав Тодоров на дербито Локо (Пд) - ЦСКА-София

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efbet Лига
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 13-ия кръг на efbet Лига. Дербито на кръга е мачът между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София. Той ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.
ФК Витоша - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Георги Крумов Виделов
18 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Дунав - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Атанас Петров Бозев
19 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кирил Манолов Лозанов
19 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Левски - ФК Арда
ГС: Георги Николов Николов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
20 Окт 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов
21 Окт 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Константин Делов Писков
21 Окт 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Антон Симеонов Генов
efbet Лига
13 кръг, неделя 20 октомври
Локомотив (Пловдив)
17:45предстои
ЦСКА-София
8 халф
10 вратар
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(Гост) 3
отговор
Митко Митков е пдрс Рейтинг: 0 1
(Гост) 2
отговор
Надушвам нечия поръчка... Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
ОЛЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕ НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ ЩЕ ИГРАЯТ ДЕРБИ С ЦИГАНИТЕ ОТ ФЕЛИБЕ Рейтинг: 2 2