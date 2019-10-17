Локомотив (Пловдив) Lokomotiv (Plovdiv)

Етър 0:5 Локомотив (Пловдив)

последен:
05.10.2019

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София

следващ:
20.10.2019

създаване: 1926г.
стадион: "Локомотив"
президент: Христо Крушарски
треньор: Бруно Акрапович
web: Локомотив (Пловдив) / bgclubs.eu

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efbet Лига

Пратиха Станислав Тодоров на дербито Локо (Пд) - ЦСКА-София

17 октомври 2019 | 15:45 - Обновена
Пратиха Станислав Тодоров на дербито Локо (Пд) - ЦСКА-София
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Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от 13-ия кръг на efbet Лига. Дербито на кръга е мачът между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София. Той ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.

ФК Витоша - ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
18 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Дунав - ФК Етър
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов 
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
19 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
19 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Левски - ФК Арда
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
20 Окт 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
21 Окт 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов
СН:    Константин Делов Писков     
 
21 Окт 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов
СН:    Антон Симеонов Генов    

efbet Лига
13 кръг, неделя 20 октомври
Локомотив (Пловдив)
17:45предстои
ЦСКА-София
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
12
9
3
0
19:4 (15)
30
2 Левски Левски
12
8
2
2
25:10 (15)
26
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
12
8
2
2
32:16 (16)
26
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
12
6
4
2
21:13 (8)
22
5 Черно море Черно море
12
4
6
2
15:11 (4)
18
6 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
12
5
3
4
17:18 (-1)
18
7 Берое Берое
12
6
0
6
18:19 (-1)
18
8 Славия Славия
12
4
4
4
14:15 (-1)
16
9 Дунав Дунав
12
3
4
5
12:16 (-4)
13
10 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
12
3
3
6
14:18 (-4)
12
11 Етър Етър
12
2
5
5
12:20 (-8)
11
12 Царско село Царско село
12
2
3
7
11:20 (-9)
9
13 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
12
2
3
7
9:19 (-10)
9
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
12
1
0
11
9:29 (-20)
3
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 837

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пдрс в цска
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2019 | 23:51

Митко Митков е пдрс Рейтинг: 0 1

Комуниста
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2019 | 20:37

Надушвам нечия поръчка... Рейтинг: 1 0

ПЕЩЕРА ЛИТЕКС МИКРЕ КЛУБ
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2019 | 20:13

ОЛЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕ НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ ЩЕ ИГРАЯТ ДЕРБИ С ЦИГАНИТЕ ОТ ФЕЛИБЕ Рейтинг: 2 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Беше квот' беше
06 юли 2019

Разходката из България ме отведе до поредния призрачен стадион. Ето ни  на "Лазур" в Бургас. Вървя към него и си мисля за онзи мач с Люксембург,  в който Ицо и Любо се върнаха в националния отбор след трусовете след  ...









							
							
						

						
						






Сърбин от Арда: Искаме да сме новият Лудогорец
11 октомври 2019

Защитникът Зоран Гаич се оказа едно от най-стойностните попълнения на Арда (Кърджали). 29-годишният ляв бек, роден в Белград, е несменяем титуляр и взе участие във всички 12 мача на тима в efbet Лига от началото на ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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