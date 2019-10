ММА Конър Макгрегър призова Дейна Уайт да му уреди мач с Франки Едгар 17 октомври 2019 | 14:57 - Обновена 0



копирано

Двубой между Конър Макгрегър и Франки Едгар в UFC изглежда все по-близо, след като ирландската звезда призова президентът на веригата Дейна Уайт да уреди сблъсъка. Макгрегър честити рождения ден на евентуалния си следващ съперник под публикация на UFC в Twitter, като не пропусна го подкани да се срещнат в октагона. Едгар благодари дружески на поздравлението и добави, че вече е казал: „Да“ за мач срещу него, като топката е в полето на Конър и Дейна Уайт. Q: Whose birthday is it!?



A: @FrankieEdgar pic.twitter.com/EqUP2wNrPg — UFC (@ufc) October 16, 2019 Ирландецът чакаше точно такъв отговор и веднага изпрати послание към президента на UFC: „Ето, Уайт, направи двубоя. Дай моят дял за благотворителност. Първият, който отговори. Един за всички!“. Thanks pal, I said yes already it's on you and @danawhite to make it happen. — Frankie Edgar (@FrankieEdgar) October 16, 2019 boec.bg Ирландецът чакаше точно такъв отговор и веднага изпрати послание към президента на UFC: „Ето, Уайт, направи двубоя. Дай моят дял за благотворителност. Първият, който отговори. Един за всички!“.boec.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1010 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1