Моторни спортове Застрашено ли е мястото на Хорхе Лоренсо в Honda? 17 октомври 2019 | 14:55 - Обновена 0



копирано

Съотборникът на шампиона Марк Маркес в MotoGP тима на Honda Хорхе Лоренсо се представя далеч по-зле от очакваното в първия си сезон с японския мотор. Четири кръга преди края на сезона той заема 19-о място с актив от едва 23 точки. През целия сезон 2019 резултатите му са по-слаби от тези на сателитните пилоти на Honda и изглежда, че отборът може да си потърси нов пилот за 2020-а, особено в случай, че изгуби титлите при отборите и конструкторите заради Лоренсо. MotoGP, constructors' championship: Honda (331 points), Ducati (254), Yamaha (248) — FORIX (@forix) October 6, 2019 MotoGP, teams' championship: Ducati Team (377 points), Repsol Honda Team (358), Monster Energy Yamaha MotoGP (308) — FORIX (@forix) October 6, 2019 В последните три кръга от сезона на сателитния мотор на Honda ще се качи вече бившият пилот на КТМ Йоан Зарко, който остана без отбор, след като разтрогна предсрочно договора си с австрийците. Той ще замени японецът Такааки Накагами, който трябва да претърпи операция на рамото си. Именно Зарко бе гласен за съотборник на Маркес преди година и сега резултатите му може да се окажат важни за решението на японците. Johann Zarco returns!



He'll be back on a bike for LCR Honda Idemitsu in Sepang, Phillip Island and Valencia, as Takaaki Nakagami undergoes shoulder surgery. pic.twitter.com/Gt8GsvfM8W — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 16, 2019 В интервю за официалния уебсайт на MotoGP Лоренсо отрече да се чувства притеснен от Зарко. "Накагами и Кръчлоу са пред мен в повечето състезания. Те, както и Зарко карат различен от моя мотор. На теория той е по-лош, но може да бъде по-лесен за управление. Зарко не е карал в 3-4 състезания и сега, когато има възможност, ще се постарае да демонстрира какво може".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 356

1