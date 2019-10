Президентът на Сасуоло: Барселона също искаше Сенси, но Интер бяха по-бързи

Президентът на Сасуоло Джовани Карневали разкри, че от Барселона са проявявали интерес към доскорошния халф на “зелено-черните” Стефано Сенси , който обаче през лятото премина в Интер

“Когато бях в Барселона за преговорите за Марлон, един от директорите на Барселона ме попита за Сенси. Те знаеха за него и също го следяха, но Интер бяха по-бързи. Затворихме сделката в петък след кратка среща в офисите на Интер, на която присъстваше и Антонио Конте. В следващия понеделник щях да имам важна среща с чуждестранен клуб”, заяви Карневали пред “Кориере дело спорт”.

