Волейбол

Отборите от волейболната Суперлига сезон 2019/2020

17 октомври 2019 | 12:19 - Обновена
Отборите от волейболната Суперлига сезон 2019/2020
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ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2019/2020  

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС)

Шампион: 4 пъти

Носител на Купата на България: 4 пъти

Носител на Суперкупата на България: 3 пъти

Нови: Жани Желязков, Добромир Димитров, Стефан Георгиев, Мирослав Градинаров, Мартин Пенев, Николай Николов, Максим Дрозд (Укр)

Напуснали: Георги Братоев, Любомир Агонцев, Николай Къртев, Мартин Иванов, Николай Учиков, Ален Джорджевич (Слвн), Теодор Тодоров, Димо Димов

Състав

Разпределители: Добромир Димитров, Стефан Георгиев

Посрещачи: Мирослав Градинаров, Мартин Пенев, Георги Петров, Денис Карягин

Диагонали: Жани Желязков, Петър Христов

Центрове: Николай Николов, Илия Петков, Стоян Самунев, Максим Дрозд (Укр)

Либеро: Теодор Салпаров, Андрей Николов

Ст. треньор: Николай Желязков

Прогноза: 1-2 място

Мач за Суперкупата: Хебър - Нефтохимик 3:0@@@


ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК)

Шампион: 1 път

Носител на Купата на България: 1 път

Носител на Суперкупата на България: 1 път

Нови: Добромир Иванов, Тодор Алексиев, Денис Чавдаров, Николай Къртев, Георги Братоев, Любомир Агонцев

Напуснали: Михаил Никкел (Рус), Илиян Божков, Иван Станев, Светослав Станков, Иван Тасев, Георги Чалъков, Дафин Коцаков

Състав

Разпределители: Георги Братоев, Любомир Агонцев

Посрещачи: Тодор Алексиев, Мартин Симеонов, Александър Ляфтов (С. Мак), Александър Симеонов

Диагонали: Спас Байрев, Брадли Гантър (Кан)

Центрове: Николай Къртев, Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Денис Чавдаров

Либеро: Петър Каракашев, Добромир Иванов

Ст. треньор: Атанас Петров

Прогноза: 1-2 място

Мач за Суперкупата: Хебър - Нефтохимик 3:0@@@

ЦСКА

Шампион: 30 пъти

Носител на Купата на България: 19 пъти

Нови: Иван Колев, Мартин Павлов, Димитър Димитров, Стефан Въртигов, Андрей Христов, Христиан Великов, Теодор Тодоров, Даниел Минков

Напуснали: Венцислав Георгиев, Красимир Гайдарски, Мартин Божилов, Пламен Шекерджиев, Тодор Костов, Яни Георгиев, Стефан Стоянов, Иван Крачев

Състав

Разпределители: Владислав Станков, Даниел Минков

Посрещачи: Ивайло Стефанов, *Иван Колев, Георги Татаров, Мартин Павлов, Стефан Въртигов

Диагонали: Симеон Александров, Димитър Димитров

Центрове: Христо Цветанов, Андрей Николов, *Теодор Тодоров, Андрей Христов

Либеро: Валентин Пейчев, Християн Великов

Ст. треньор: Александър Попов

Заб.: Теодор Тодоров и Иван Колев чакат оферти за чужбина.

Прогноза: 6-8 място

ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ)

Шампион: 1 път

Носител на Купата на България: 2 пъти

Нови: Жулиен Георгиев, Иван Станев, Йордан Пеев, Димитър Маринков, Пламен Шекерджиев, Иван Петров, Красимир Гайдарски, Иван Крачев

Напуснали: Велизар Чернокожев, Денис Чавдаров, Игор Антонюк (Рус), Александър Мжелский (Рус), Давид Ковач (Хър), Виктор Костадинов, Галин Николов

Състав

Разпределители: Иван Станев, Йордан Пеев

Посрещачи: Александър Николов, Димитър Маринков, Пламен Шекерджиев, Иван Петров

Диагонали: Жулиен Георгиев, Иван Крачев

Центрове: Теодор Йорданов, Светослав Арнаудов, Александър Кордев, Красимир Гайдарски

Либеро: Николай Тодоров, Самуил Василев

Ст. треньор: Пламен Христов

Прогноза: 3-5 място

 

МОНТАНА

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Любослав Симеонов, Мачей Мадай (Пол), Миколай Сърнечки (Пол), Димитър Калчев, Тодор Костов, Мартин Божилов, Методи Методиев, Радослав Попов

Напуснали: Аспарух Аспарухов, Виталий Бондар (Укр), Сергей Андриевский (Рус), Мартин Пенев, Добромир Иванов, Кристиян Петров, Пламен Христов, Леон Тончев, Георги Михалев, Валентин Благинов, Иван Дамянов

Състав

Разпределители: Мачей Мадай (Пол), Денимир Димитров

Посрещачи: Златко Кьосев, Тодор Вълчев, Радослав Попов, Димитър Калчев

Диагонал: Миколай Сърнечки (Пол), Любослав Симеонов

Центрове: Стефан Чавдаров, Борислав Наков, Иван Латунов, Тодор Костов

Либеро: Мартин Божилов, Методи Методиев

Ст. треньор: Даниел Пеев

Прогноза: 3-5 място

ЛЕВСКИ

Шампион: 15 пъти

Носител на Купата на България: 14 пъти

Нови: Методи Ананиев, Владимир Гърков, Стоил Палев, Лазар Бучков

Напуснали: Желязко Апостолов, Цеци Николовски, Иван Панков, Димо Димов

Състав

Разпределители: Делчо Раев, Стоил Палев

Посрещачи: Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Александър Николов, Методи Ананиев, Владимир Гърков

Диагонали: Смилен Мляков, Трифон Лапков

Центрове: Милослав Димов, Марк Макгивърн (Шот), Теодор Богданов, Лазар Бучков

Либеро: Ивайло Лалов, Дамян Колев

Ст. треньор: Владимир Николов

Прогноза: 6-8 място

ПИРИН (РАЗЛОГ)

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Георги Чалъков, Мартин Юруков

Напуснали: Франсиско Сотелдо (Вен), Радослав Попов, Мартин Кръстев, Денис Нелсън (Ям), Петър Бъчваров

Състав

Разпределители: Любомир Телкийски, Николай Манчев

Посрещачи: Георги Елчинов, Благовест Катранджиев, Иван Велев, Петър Петров, Тодор Димитров

Диагонали: Йордан Желязков, Мартин Юруков

Центрове: Костадин Гаджанов, Мирослав Димитров, Георги Чалъков, Митко Вълчев

Либеро: Виктор Копанаров, Христо Колев

Ст. треньор: Мирослав Живков

Прогноза: 6-8 място

 

ДУНАВ (РУСЕ)

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Ангел Велков, Леон Тончев, Стефан Стоянов, Виктор Костадинов, Александър Дяков, Пресиян Георгиев

Напуснали: Петър Шопов (треньор), Костадин Стойков, Евгени Григоров, Константин Нечев, Васил Атанасов, Иван Петров, Стоян Вулджев, Милен Минчев

Състав

Разпределители: Стефан Стоянов, Виктор Костадинов

Посрещачи: Ангел Велков, Леон Тончев, Ангел Павлов, Пресиян Георгиев

Диагонали: Данаил Милушев, Цанко Цанков

Центрове: Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Владимир Христов, Александър Дяков

Либеро: Антон Василиев, Симеон Добрев

Ст. треньор: Данаил Милушев

Прогноза: 9-12 място

МАРЕК ЮНИОН ИВКОНИ (ДУПНИЦА)

Шампион: 4 пъти

Носител на Купата на България: 1 път

Нови: Костадин Стойков, Владислав Иванов, Светослав Станков, Яни Георгиев, Илиян Преспов, Златан Йорданов

Напуснали: Иван Боб (Уган), Стефан Георгиев, Ангел Велков, Стилян Асенов, Димитър Павлов

Състав

Разпределители: Чоно Пенчев, Светослав Станков

Посрещачи: Костадин Стойков, Яни Георгиев, Златан Йорданов, Светослав Иванов

Диагонали: Илиян Преспов, Петър Христосков

Центрове: Сергей Сергиев, Борислав Апостолов, Алберто Славчов, Преслав Йорданов, Павел Душков, Ивайло Дамянов

Либеро: Владислав Иванов, Георги Михайлов

Ст. треньор: Виктор Карагьозов

Прогноза: 3-5 място

 

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА)

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: няма

Напуснали: Азизбек Исмаилов (Рус), Евгений Тюрин (Рус)

Състав

Разпределители: Димитър Славов, Георги Ботев, Йоан Кайряков

Посрещачи: Явор Генов, Калоян Балабанов, Симеон Димитров, Емилиян Георгиев, Димитър Василев

Диагонали: Стефан Иванов, Милен Петков

Центрове: Николай Колев, Траян Иванов, Йордан Атанасов, Мартин Иванов

Либеро: Христо Христов, Борис Димов

Ст. треньор: Юлиян Тупанков

Прогноза: 9-12 място

 

СЛАВИЯ

Шампион: 8 пъти

Носител на Купата на България: 10 пъти

Нови: Стилян Асенов, Милан Миланов, Иван Костов

Напуснали: Илиян Преспов

Състав

Разпределители: Стилян Асенов, Борислав Николов

Посрещачи: Васил Николов, Мирослав Тодоров, Иван Стоименов, Милан Миланов, Иван Костов

Диагонали: Апостол Боянов, Виктор Бодуров

Центрове: Николай Захариев, Стивън Димитров

Либеро: Димитър Механджийски, Георги Андонов

Ст. треньор: Северин Димитров

Прогноза: 9-12 място

 

АРДА (КЪРДЖАЛИ)

Шампион: 0 пъти

Носител на Купата на България: 0 пъти

Нови: Димо Димов, Васил Атанасов, Венцислав Трифонов, Христо Петков, Дейвид Кръстев, Владислав Лукаревски

Напуснали: няма

Състав

Разпределители: Димо Димов, Христо Петков, Райчо Раев

Посрещачи: Николай Колев, Александър Илиев

Диагонали: Дейвид Кръстев, Невен Нешев

Центрове: Васил Атанасов, Венцислав Трифонов, Младен Кавалджиев

Либеро: Тома Станков, Владислав Лукаревски

Ст. треньор: Иван Халачев

Прогноза: 9-12 място

 

"ТЕМА СПОРТ"

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 416

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                  Добруджа 07 надигра в контрола Черно море

                 
                
              

              

                
                  
                  Краси Гайдарски: Излизаме да бием всеки
                
                
                  Краси Гайдарски: Излизаме да бием всеки

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Любо Ганев – Гигантисимото
09 октомври 2019

Защо  пак той? Това е въпросът в българския волейбол и днес, когато е  напечено, а Любо Ганев отдавна не на терена. И явно няма смелчак, който  да поеме отговорност за решаващата точка и да забие безпощадно за мачбол  ...









							
							
						

						
						






Методи Ананиев ще играе за Левски
16 октомври 2019

Методи Ананиев ще облече за трети път екипа на  "Левски" в държавното първенство. Известният състезател се готви с  мъжкия ни тим повече от два месеца и след като не получи достатъчно  примамлива оферта от чужбина, реши ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
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                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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