Отборите от волейболната Суперлига сезон 2019/2020

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Волейбол
ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2019/2020
НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС)
Шампион: 4 пъти
Носител на Купата на България: 4 пъти
Носител на Суперкупата на България: 3 пъти
Нови: Жани Желязков, Добромир Димитров, Стефан Георгиев, Мирослав Градинаров, Мартин Пенев, Николай Николов, Максим Дрозд (Укр)
Напуснали: Георги Братоев, Любомир Агонцев, Николай Къртев, Мартин Иванов, Николай Учиков, Ален Джорджевич (Слвн), Теодор Тодоров, Димо Димов
Състав
Разпределители: Добромир Димитров, Стефан Георгиев
Посрещачи: Мирослав Градинаров, Мартин Пенев, Георги Петров, Денис Карягин
Диагонали: Жани Желязков, Петър Христов
Центрове: Николай Николов, Илия Петков, Стоян Самунев, Максим Дрозд (Укр)
Либеро: Теодор Салпаров, Андрей Николов
Ст. треньор: Николай Желязков
Прогноза: 1-2 място
ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК)
Шампион: 1 път
Носител на Купата на България: 1 път
Носител на Суперкупата на България: 1 път
Нови: Добромир Иванов, Тодор Алексиев, Денис Чавдаров, Николай Къртев, Георги Братоев, Любомир Агонцев
Напуснали: Михаил Никкел (Рус), Илиян Божков, Иван Станев, Светослав Станков, Иван Тасев, Георги Чалъков, Дафин Коцаков
Състав
Разпределители: Георги Братоев, Любомир Агонцев
Посрещачи: Тодор Алексиев, Мартин Симеонов, Александър Ляфтов (С. Мак), Александър Симеонов
Диагонали: Спас Байрев, Брадли Гантър (Кан)
Центрове: Николай Къртев, Стойко Ненчев, Венцислав Рагин, Денис Чавдаров
Либеро: Петър Каракашев, Добромир Иванов
Ст. треньор: Атанас Петров
Прогноза: 1-2 място
ЦСКА
Шампион: 30 пъти
Носител на Купата на България: 19 пъти
Нови: Иван Колев, Мартин Павлов, Димитър Димитров, Стефан Въртигов, Андрей Христов, Христиан Великов, Теодор Тодоров, Даниел Минков
Напуснали: Венцислав Георгиев, Красимир Гайдарски, Мартин Божилов, Пламен Шекерджиев, Тодор Костов, Яни Георгиев, Стефан Стоянов, Иван Крачев
Състав
Разпределители: Владислав Станков, Даниел Минков
Посрещачи: Ивайло Стефанов, *Иван Колев, Георги Татаров, Мартин Павлов, Стефан Въртигов
Диагонали: Симеон Александров, Димитър Димитров
Центрове: Христо Цветанов, Андрей Николов, *Теодор Тодоров, Андрей Христов
Либеро: Валентин Пейчев, Християн Великов
Ст. треньор: Александър Попов
Заб.: Теодор Тодоров и Иван Колев чакат оферти за чужбина.
Прогноза: 6-8 място
ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ)
Шампион: 1 път
Носител на Купата на България: 2 пъти
Нови: Жулиен Георгиев, Иван Станев, Йордан Пеев, Димитър Маринков, Пламен Шекерджиев, Иван Петров, Красимир Гайдарски, Иван Крачев
Напуснали: Велизар Чернокожев, Денис Чавдаров, Игор Антонюк (Рус), Александър Мжелский (Рус), Давид Ковач (Хър), Виктор Костадинов, Галин Николов
Състав
Разпределители: Иван Станев, Йордан Пеев
Посрещачи: Александър Николов, Димитър Маринков, Пламен Шекерджиев, Иван Петров
Диагонали: Жулиен Георгиев, Иван Крачев
Центрове: Теодор Йорданов, Светослав Арнаудов, Александър Кордев, Красимир Гайдарски
Либеро: Николай Тодоров, Самуил Василев
Ст. треньор: Пламен Христов
Прогноза: 3-5 място
МОНТАНА
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Любослав Симеонов, Мачей Мадай (Пол), Миколай Сърнечки (Пол), Димитър Калчев, Тодор Костов, Мартин Божилов, Методи Методиев, Радослав Попов
Напуснали: Аспарух Аспарухов, Виталий Бондар (Укр), Сергей Андриевский (Рус), Мартин Пенев, Добромир Иванов, Кристиян Петров, Пламен Христов, Леон Тончев, Георги Михалев, Валентин Благинов, Иван Дамянов
Състав
Разпределители: Мачей Мадай (Пол), Денимир Димитров
Посрещачи: Златко Кьосев, Тодор Вълчев, Радослав Попов, Димитър Калчев
Диагонал: Миколай Сърнечки (Пол), Любослав Симеонов
Центрове: Стефан Чавдаров, Борислав Наков, Иван Латунов, Тодор Костов
Либеро: Мартин Божилов, Методи Методиев
Ст. треньор: Даниел Пеев
Прогноза: 3-5 място
ЛЕВСКИ
Шампион: 15 пъти
Носител на Купата на България: 14 пъти
Нови: Методи Ананиев, Владимир Гърков, Стоил Палев, Лазар Бучков
Напуснали: Желязко Апостолов, Цеци Николовски, Иван Панков, Димо Димов
Състав
Разпределители: Делчо Раев, Стоил Палев
Посрещачи: Самуил Вълчинов, Гордан Люцканов, Александър Николов, Методи Ананиев, Владимир Гърков
Диагонали: Смилен Мляков, Трифон Лапков
Центрове: Милослав Димов, Марк Макгивърн (Шот), Теодор Богданов, Лазар Бучков
Либеро: Ивайло Лалов, Дамян Колев
Ст. треньор: Владимир Николов
Прогноза: 6-8 място
ПИРИН (РАЗЛОГ)
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Георги Чалъков, Мартин Юруков
Напуснали: Франсиско Сотелдо (Вен), Радослав Попов, Мартин Кръстев, Денис Нелсън (Ям), Петър Бъчваров
Състав
Разпределители: Любомир Телкийски, Николай Манчев
Посрещачи: Георги Елчинов, Благовест Катранджиев, Иван Велев, Петър Петров, Тодор Димитров
Диагонали: Йордан Желязков, Мартин Юруков
Центрове: Костадин Гаджанов, Мирослав Димитров, Георги Чалъков, Митко Вълчев
Либеро: Виктор Копанаров, Христо Колев
Ст. треньор: Мирослав Живков
Прогноза: 6-8 място
ДУНАВ (РУСЕ)
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Ангел Велков, Леон Тончев, Стефан Стоянов, Виктор Костадинов, Александър Дяков, Пресиян Георгиев
Напуснали: Петър Шопов (треньор), Костадин Стойков, Евгени Григоров, Константин Нечев, Васил Атанасов, Иван Петров, Стоян Вулджев, Милен Минчев
Състав
Разпределители: Стефан Стоянов, Виктор Костадинов
Посрещачи: Ангел Велков, Леон Тончев, Ангел Павлов, Пресиян Георгиев
Диагонали: Данаил Милушев, Цанко Цанков
Центрове: Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Владимир Христов, Александър Дяков
Либеро: Антон Василиев, Симеон Добрев
Ст. треньор: Данаил Милушев
Прогноза: 9-12 място
МАРЕК ЮНИОН ИВКОНИ (ДУПНИЦА)
Шампион: 4 пъти
Носител на Купата на България: 1 път
Нови: Костадин Стойков, Владислав Иванов, Светослав Станков, Яни Георгиев, Илиян Преспов, Златан Йорданов
Напуснали: Иван Боб (Уган), Стефан Георгиев, Ангел Велков, Стилян Асенов, Димитър Павлов
Състав
Разпределители: Чоно Пенчев, Светослав Станков
Посрещачи: Костадин Стойков, Яни Георгиев, Златан Йорданов, Светослав Иванов
Диагонали: Илиян Преспов, Петър Христосков
Центрове: Сергей Сергиев, Борислав Апостолов, Алберто Славчов, Преслав Йорданов, Павел Душков, Ивайло Дамянов
Либеро: Владислав Иванов, Георги Михайлов
Ст. треньор: Виктор Карагьозов
Прогноза: 3-5 място
ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА)
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: няма
Напуснали: Азизбек Исмаилов (Рус), Евгений Тюрин (Рус)
Състав
Разпределители: Димитър Славов, Георги Ботев, Йоан Кайряков
Посрещачи: Явор Генов, Калоян Балабанов, Симеон Димитров, Емилиян Георгиев, Димитър Василев
Диагонали: Стефан Иванов, Милен Петков
Центрове: Николай Колев, Траян Иванов, Йордан Атанасов, Мартин Иванов
Либеро: Христо Христов, Борис Димов
Ст. треньор: Юлиян Тупанков
Прогноза: 9-12 място
СЛАВИЯ
Шампион: 8 пъти
Носител на Купата на България: 10 пъти
Нови: Стилян Асенов, Милан Миланов, Иван Костов
Напуснали: Илиян Преспов
Състав
Разпределители: Стилян Асенов, Борислав Николов
Посрещачи: Васил Николов, Мирослав Тодоров, Иван Стоименов, Милан Миланов, Иван Костов
Диагонали: Апостол Боянов, Виктор Бодуров
Центрове: Николай Захариев, Стивън Димитров
Либеро: Димитър Механджийски, Георги Андонов
Ст. треньор: Северин Димитров
Прогноза: 9-12 място
АРДА (КЪРДЖАЛИ)
Шампион: 0 пъти
Носител на Купата на България: 0 пъти
Нови: Димо Димов, Васил Атанасов, Венцислав Трифонов, Христо Петков, Дейвид Кръстев, Владислав Лукаревски
Напуснали: няма
Състав
Разпределители: Димо Димов, Христо Петков, Райчо Раев
Посрещачи: Николай Колев, Александър Илиев
Диагонали: Дейвид Кръстев, Невен Нешев
Центрове: Васил Атанасов, Венцислав Трифонов, Младен Кавалджиев
Либеро: Тома Станков, Владислав Лукаревски
Ст. треньор: Иван Халачев
Прогноза: 9-12 място
"ТЕМА СПОРТ"
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