Меси: Трябва да внимавам с тялото си повече отпреди

“Дали имам идея кога ще приключа с футбола? Всеки сам преценява докога може да продължи да играе. Аз първи ще кажа: “Дотук съм и не мога повече” или че се чувствам добре и ще продължа. С годините ще го разбера. Контузиите ми през този сезон? Трудно е, защото психически си добре и си мислиш, че си на 25 години. Смяташ, че можеш да продължиш да правиш същите неща като тогава. Тялото обаче е това, което командва, и има обстоятелства, при които трябва да внимаваш повече отпреди. Изисква се процес на адаптация и се налага да се подготвям по различен начин за мачовете и тренировките. Imperdible charla con Leo en #LaSextadeMessi: "Seré el primero en decir hasta aquí y no puedo más" https://t.co/AmRzeFOobH por @JIGallardo y @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) 17 октомври 2019 г. Дали ще сменя първенството като Суперзвездата на Барселона Лионел Меси осъзнава, че вече му се налага да внимава повече със своето тяло, но все още не мисли за отказване от футбола. Той също така е категоричен, че за момента не възнамерява да напуска отбора, както и че индивидуалните награди не са му цел.“Дали имам идея кога ще приключа с футбола? Всеки сам преценява докога може да продължи да играе. Аз първи ще кажа: “Дотук съм и не мога повече” или че се чувствам добре и ще продължа. С годините ще го разбера. Контузиите ми през този сезон? Трудно е, защото психически си добре и си мислиш, че си на 25 години. Смяташ, че можеш да продължиш да правиш същите неща като тогава. Тялото обаче е това, което командва, и има обстоятелства, при които трябва да внимаваш повече отпреди. Изисква се процес на адаптация и се налага да се подготвям по различен начин за мачовете и тренировките.Дали ще сменя първенството като Кристиано Роналдо ? Всеки търси своите цели и преживявания. Аз никога не съм изпитвал необходимост да напусна най-добрия клуб в света, който е Барселона. Тук се наслаждавам на тренировките, мачовете и града. Целта ми в този клуб винаги е била много ясна и затова не я търся на друго място. Това, че не съм печелил наградата “Пушкаш” за най-красив гол? Винаги съм казвал, че индивидуалните награди не са ми цел. Нито The Best, нито Златната топка, нито Златната обувка, а още по-малко тази за най-красив гол. Ако ги спечеля, хубаво, ако ли не - няма проблем”, сподели Меси пред “Марка”.

