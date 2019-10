View this post on Instagram

Андреа: Аз взех решението с Кубрат да се разделим . . . Щастлива или нещастна е певицата? Вижте какво каза самата тя като последвате линка в описанието на профила ни . . #andrea #andreabulgaria #music #popfolk #kubratpulev #boxing #sport #couple #ex #news #newspaper #trud #trudbg

