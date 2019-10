Солскяер потвърди: Погба и Де Хеа ще пропуснат дербито с Ливърпул

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер потвърди, че две от звездите на отбора - Давид Де Хеа Пол Погба , ще пропуснат неделното дерби срещу Ливърпул заради контузии. Вратарят е с травма в адуктора от снощния мач на Испания с Швеция (1:1), а халфът продължава да има проблеми с глезена си.

“Давид се нуждае от преглед със скенер. Мисля, че ще бъде аут. Определено изглежда, че ще е така, съдейки от снощи. Пол имаше контузия и се върна, той работи наистина усърдно. Завърна се и изигра няколко мача, може би измъчван от болките. Той премина преглед след мача с Арсенал (1:1) и сигурно се нуждае от няколко седмици почивка с гипсиран крак, така че дано това да не отнеме дълго време. Той обаче няма да се възстанови за този мач. Не мога да ви кажа 100% кой ще е напълно готов, тъй като все нещо може да се случи. Но дано Аарън Уан-Бисака и Антони Марсиал да издържат на тренировките през тази седмица и да мога да ги включа в състава. Дали ще е за половината мач или 30 минути, не знам, но нека да видим какво ще е положението при тях”, сподели Солскяер пред “Скай Спортс”.

