Икарди защити Лукаку: Може би се нуждае от повече време

Нападателят на Пари Сен Жермен Мауро Икарди, който играе там като преотстъпен от Интер, защити Ромелу Лукаку. В първите си четири мача за “нерадзурите” белгиецът вкара три гола, но в следващите четири не успя да се разпише нито веднъж. “Не ми се струва, че той е в труден момент. Напротив, мисля, че стартира добре, като веднага вкара няколко гола. След това се контузи и може би това доведе до обичайните критики, тъй като Лукаку е голяма инвестиция за клуба и беше силно подкрепян от Антонио Конте, така че трябва да оправдае очакванията. Но не е лесно за никой, който играе в Италия. Серия “А” е най-дефанзивното първенство в Европа. Може би се нуждае от повече време, за да свикне, но вече е вкарал доста голове в своята кариера. Ще го прави отново. На всеки се случва да не е в толкова добър момент. Когато обаче излезеш от него, не се спираш пред нищо”, коментира Икарди пред “Гадзета дело спорт”. Icardi backing Lukaku to do the business for Inter pic.twitter.com/XMHZ1ISTuP — Brothers of the World (@BOTWPod) 16 октомври 2019 г.

