Виктор Йосифов на 34

View this post on Instagram

A “chiudere” i compleanni prima dell’inizio di @legavolley, non poteva che essere lui! • TANTI AUGURI a MR NO WAY @viktor_yosifov!!! • #VV #TOGETHER #VeroVolley #Monza #birthday #happybirthday #Yosifov #tantiauguri #auguri #bulgaria #middleblocker #noway #volley #volleyball

A post shared by Vero Volley Monza (@verovolleymonza) on Oct 16, 2019 at 2:05am PDT