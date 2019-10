Връчиха на Меси неговата шеста Златна обувка

На специална церемония днес суперзвездата на Барселона Лионел Меси получи своята рекордна шеста Златна обувка, след като стана най-добрият голмайстор в европейските първенства за сезон 2018/19.Аржентинецът си заслужи приза със своите 36 попадения в Ла Лига през миналата кампания. Предишните му пет такива награди са за сезоните 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 и 2017/18. Интересното е, че церемонията съвпадна с навършването на 15 години от официалния дебют на Меси за Барселона. Златната обувка му беше връчена от неговите синове Тиаго и Матео.

“Благодаря на всички присъстващи, че сте тук, най-вече на семейството ми. Тук са и Луис Суарес и Жорди Алба - двама от големите виновници за това, че получавам тази награда. Без моите съотборници, не бих могъл да спечеля нито една. Това признание за цялата съблекалня. Разбира се, че Шампионската лига е нещо специално и всяка година искаме да я спечелим, но най-важно е първенството. То те прави добър в ШЛ и за Купата. Въпреки че говорим много за Шампионската лига, никога не забравяме Ла Лига и Купата. В Барселона винаги се целим във всичко”, заяви Меси при получаването на наградата.

2009/10: 34 goals

2011/12: 50 goals

2012/13: 46 goals

2016/17: 37 goals

2017/18: 34 goals

2018/19: 36 goals



