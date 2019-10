Porsche за сезона във Формула Е: Ще бъде дяволска битка

Porsche се подготвят за първия си сезон в електрическия автомобилен шампионат Формула Е и са наясно, че няма да им е никак лесно. Битката ще е ожесточена с присъединяването на Porsche и Mercedes, а освен тях на старта са готови и Audi, BMW, DS и други опитни отбори.

"Ще бъде дяволска битка и трябва да дадем всичко от себе си в нея", сподели шефът на Porsche за Формула Е Амиел Линдзи.

Welcome to #FETesting @Andre_Lotterer and @PorscheFormulaE - are we looking at potential race winners? pic.twitter.com/CCZJHeUuW0