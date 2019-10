Тенис Стокхолм - едно специално място за Григор Димитров 16 октомври 2019 | 15:44 - Обновена 0



Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov), Intrum Stockholm Open Winner of 2013 , rewinds the tape and talks memories.



Enjoy!



#SthlmOpen pic.twitter.com/sDvdLGQbEd — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) October 16, 2019 “Първият ми спомен тук всъщност беше, когато бях 15-16-годишен. Тук тренирах и прекарах известно време тук, около месец. Първото ми впечатление от Стокхолм беше, че това е прекрасен град. Бях много, много млад, бях с майка ми и дори посрещнахме веднъж Нова година тук, ако правилно си спомням. Освен това аз живях тук година, година и половина, а през същата година спечелих и турнира.

The only thing better than an amazing trickshot is TWO amazing trickshots in a row... @GrigorDimitrov #SthlmOpen pic.twitter.com/SD9jGiEAFR — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2019 През всички тези години съм имал специални преживявания в Стокхолм. И всеки път, когато се връщам тук, имам усещането, че се връщам у дома. Всичко изглежда толкова познато и това ти помага много по време на турнири, особено ако си бил в тура от 10 години”, сподели Григор. : Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) under pressure.



“Mama’s or Grandma’s food?”



