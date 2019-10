Бокс Хърн осигурил на Джошуа "дребнички" и "пухкави" спаринг партньори 16 октомври 2019 | 15:27 - Обновена 0



копирано





На 1 юни британецът беше пратен цели четири пъти в нокдаун преди боят им в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк да бъде спрян в седмия рунд. Победата донесе на Руис титлите на WBA, IBF, IBO, WBO. Реваншът е насрочен за 7 декември в Саудитска Арабия.



Припомняме, че американецът от мексикански произход замени в последния момент Джарел Милър, който се провали на допинг тест.



За да е по-подготвен за втората им среща, от щаба на Джошуа са се постарали да му осигурят тренировъчни партньори с физически данни, сходни с тези на Анди Руис. Това обаче не било никак лесно.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Sep 6, 2019 at 12:44pm PDT “Пълна лудница е. Остават осем седмици до двубоя, а той вече тренира от четири. Много от ранните му спаринги копират стила на Руис. Предишният път имахме около 3 седмици спаринги и беше трудно да намерим момчета като Руис, тъй като няма много такива като него. Дребнички, леко пълнички, с бързи ръце и много добри отблизо. Сега успяхме да пресъздадем това и усещам, че подготовката върви много добре”, заяви Хърн пред “Мирър”.



Припомняме, че Анди Руис също се закани да бъде много по-добър в реванша.

Andy Ruiz Jr., WBA WBO IBF CHAMP

Puts it all on the line Dec 7th

Our American Champion

As Long As He’s Focus I’m Rolling w Andy

If I’m Wrong Then I Ride w My Dawg pic.twitter.com/6LvieFFXW4 — D A L L A S (@JRueCity) 12 октомври 2019 г. “Ще вляза в битката в по-добра кондиция… по-лек, по-бърз и по-мощен. Джошуа и екипа му вярват, че през декември ще спечелят. Хората винаги говорят така, но аз вярвам, че ние ще победим и ще им затворим устите”, заяви мексиканецът.



Американски източници твърдят, че той е свалил близо 11 кг., като целта на шампиона е да тежи около 108-109 кг.

These pictures give me anxiety!



Who is this man you ask???



This is that same chubby Andy Ruiz. 50lbs lighter.



In the shape of his life ready to take on Anthony Joshua!



My heart can't take the suspense!!!! pic.twitter.com/pFqY7dWpUs — King Nonso (@SerChidera) 14 октомври 2019 г. “Няма да е лесен мач, но нищо в живота не е лесно. Ще сме подготвени за всичко, което той реши да прави”, коментира Руис-младши. Еди Хърн разкри, че е подбрал “дребнички и пухкави” боксьори за спаринг партньори на Антъни Джошуа в подготовката му за реванша с Анди Руис.На 1 юни британецът беше пратен цели четири пъти в нокдаун преди боят им в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк да бъде спрян в седмия рунд. Победата донесе на Руис титлите на WBA, IBF, IBO, WBO. Реваншът е насрочен за 7 декември в Саудитска Арабия.Припомняме, че американецът от мексикански произход замени в последния момент Джарел Милър, който се провали на допинг тест.За да е по-подготвен за втората им среща, от щаба на Джошуа са се постарали да му осигурят тренировъчни партньори с физически данни, сходни с тези на Анди Руис. Това обаче не било никак лесно.“Пълна лудница е. Остават осем седмици до двубоя, а той вече тренира от четири. Много от ранните му спаринги копират стила на Руис. Предишният път имахме около 3 седмици спаринги и беше трудно да намерим момчета като Руис, тъй като няма много такива като него. Дребнички, леко пълнички, с бързи ръце и много добри отблизо. Сега успяхме да пресъздадем това и усещам, че подготовката върви много добре”, заяви Хърн пред “Мирър”.Припомняме, че Анди Руис също се закани да бъде много по-добър в реванша.“Ще вляза в битката в по-добра кондиция… по-лек, по-бърз и по-мощен. Джошуа и екипа му вярват, че през декември ще спечелят. Хората винаги говорят така, но аз вярвам, че ние ще победим и ще им затворим устите”, заяви мексиканецът.Американски източници твърдят, че той е свалил близо 11 кг., като целта на шампиона е да тежи около 108-109 кг.“Няма да е лесен мач, но нищо в живота не е лесно. Ще сме подготвени за всичко, което той реши да прави”, коментира Руис-младши.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 591 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1