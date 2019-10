Кроос поднови тренировки и ще е готов за дербито с Барселона

Германският полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос вероятно ще успее да се възстанови на време за дербито с Барселона, съобщава "АС". Бившият футболист на Байерн вече е започнал тренировки с топка, а до "Ел Класико" остават точно 10 дни.



29-годишният Кроос бе контузен при победата на Реал с 4:2 над Гранада на 5 октомври.

Training | Nacho, Marco Asensio and Toni Kroos continued with their recovery programmes. Toni trained alone out on the grass, completing running drills and ball work. pic.twitter.com/n2xZTJWgs0