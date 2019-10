Барса иска да открадне талант на ПСЖ

Испанският Барселона продължава да налага модата в трансферите, като поредната им цел е 16-годишния полузащитник на Пари Сен Жермен Едуар Мишу. Разговори между каталунците и парижани за сделка за 16-годишния халф е имало през лятото, но нищо не се е случило. Очакванията са разговорите да продължат и тази зима, съобщава вестник "Екип".

Barcelona want to take revenge on PSG by giving them a taste of their own medicine. The French club 'took away' Xavi Simons and Kays Ruiz-Atil from Barça. The La Liga champions now want to sign Édouard Michut (16), who is considered a top prospect in France. [l'equipe] pic.twitter.com/WZl6wrIflY