Бразилия приема световното клубно първенство при мъжете

Mundial Masculino de Clubes 2019: A FIVB confirmou hoje o Mundial de Clubes em Betim, Minas Gerais. Dos dias 3 a 8 de Dezembro. Quatros times vão disputar o torneio: Sada Cruzeiro (o anfitrião e campeão sul americano), Cucine Lube Civitanova (campeão europeu), Zenit Kazan (convidado) e o Al-Rayyan (representando a Ásia). A fórmula de disputa será bem simples: Grupo único, todos contra todos. Na semifinal, o 1° enfrenta o 4° e o 2° enfrenta o 3°. O vencedor de cada confronto se classifica para final e os 2 perdedores decidem o bronze. O Trentino Volley foi o vencedor do Mundial de Clubes em 2018. É o maior vencedor do torneio com 5 títulos. O Sada Cruzeiro tem 3 títulos e vai em busca do tetra.

