Арсен Венгер: Отказах три пъти на Реал Мадрид и се чудя дали не сгреших

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, призна, че понякога съжалява за трите отказани оферти на Реал Мадрид.

"Реал Мадрид се свърза с мен три пъти, но аз постоянно отказвах. В Арсенал имах цялата власт и се страхувах, че в Мадрид няма да бъда толкова щастлив. Това беше риск, който не поех. Днес понякога си мисля за това и се чудя дали не сгреших, като отказах на Реал Мадрид. Все пак не можете да промените миналото", заяви Арсен Венгер пред "BeIn Sports".

Arsenal Wenger on tuning down the opportunity to manage Real Madrid. Easy to forget that Arsene had plenty of opportunities during his tenure to leave us. #AFC



pic.twitter.com/qf9XKEKyTK