$2 млн. глоба грози ЛА Ейнджълс заради наркозависимост на починалия Скагс

Като причина за смъртта бе посочена свръхдоза опиати в комбинация с алкохол, довела до фатално задавяне със стомашно съдържание. Започналото през август съвместно разследване на полицията в Тексас и американската агенция за борба с наркотиците (DEA) установи, че вътрешен човек е снабдявал Скагс със забранените в спорта вещества, и скоро стана ясно, че това е директорът по комуникациите на "ангелите" Ерик Кей.



Report: Angels employee admits providing drugs to Tyler Skaggs, says team officials were aware.



https://t.co/9kP6I6cZdn pic.twitter.com/8kDm5f11LM — Yahoo Sports MLB (@MLByahoosports) October 12, 2019

Пред федералните агенти на DEA Кей е направил пълни самопризнания, разкривайки, че самият той има наркозависимост. В показанията си свидетелят посочва, че е осигурявал силните болкоуспокояващи на питчера "от години", а понякога двамата дори смъркали заедно натрошени таблетки оксикодон.



Най-смущаващата част от твърденията на Кей е, че поне двама други служители на ЛА Ейнджълс са били информирани за злоупотребата на Скагс с наркотични вещества, но не са предприели никакви действия. Единият от тях бил бившият супервайзър на клуба и настоящ президент на Залата на славата Тим Мийд.



A Los Angeles Angels employee told federal investigators that he provided oxycodone to Tyler Skaggs and abused it with him for years, and also that two team officials were told about Skaggs' drug use long before his death, sources told ESPN. https://t.co/Del8mL4sVH — SportsCenter (@SportsCenter) October 12, 2019

"Никога не сме чували, че някой наш служител е снабдявал някого от играчите с наркотици, нито че някой играч е търсил наркотици от някого – обяви говорителката на Ейнджълс Мери Гарви в официално изявление от клуба снощи. – Настоящите и бившите служители, за които се говори, че са били в течение, категорично отричат това твърдение. В клуба се поддържа стриктна политика на нулева толерантност към незаконната употреба на медикаменти както от играчите, така и от персонала. Всеки от нашите бейзболисти също така трябва да се съобразява с антидопинговата програма на МЛБ."



При доказана вина на някой от служителите комисионерът Роб Манфред има право да накаже въпросната личност с доживотно отстраняване от бейзбола и да наложи финансова санкция на клуба. Засега от комисионерския офис в Ню Йорк пазят мълчание по темата.



