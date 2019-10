Национални отбори Ивелин Попов пред "Дейли Мейл": Цветът няма значение, всички сме еднакви 16 октомври 2019 | 09:44 - Обновена 0



Родният нападател разговаря с английски медии, сред които "Дейли мейл" след тежката загуба от "Трите лъва" и срамното поведение на българските фенове.

Think this chap is more clued on than his manager. Perhaps he should be the one in charge. #BULENG @Bulgaria #racism https://t.co/EUNhXzGwUS — Tendai Horton (@TendaiHorton) October 16, 2019 Капитанът на българския национален отбор по футбол Ивелин Попов опита да поговори с феновете на полувремето на мача срещу Англия. През първата част срещата бе прекъсвана на два пъти заради расистки скандирания от трибуните към играчите на Гарет Саутгейт.Родният нападател разговаря с английски медии, сред които "Дейли мейл" след тежката загуба от "Трите лъва" и срамното поведение на българските фенове. "Беше важно да поговоря с тях на полувремето, защото това е голям проблем за всички - за нашата федерация, за Англия, и ако те продължаваха да сипят обидни думи - дори само още веднъж, може би мачът щеше да приключи. Ние ще имаме голямо наказание, а това не е добре за българския футбол, защото ако футболисти искат да играят, да дойдат в клубове тук, те ще чуят какво се е случило. За никого не е добре", каза Попов. Bulgaria captain Ivelin Popov had a heated discussion with some Bulgarian fans during the break of tonight's #BULENG qualifier after the match had been stopped twice for racist chants in the first half pic.twitter.com/8u0a1CGcoa — mshumanov (@shumansko) 14 октомври 2019 г. "Дали англичаните са ме накарали да го направя? Не. Ние сме 11 на 11 - нашият цвят няма значение. Не е проблем. Ние всички сме еднакви. Ние сме едно голямо футболно семейство и само ако сме обединени, можем да предотвратим тези лошо неща", категоричен е капитанът на "лъвовете”.



“Феновете бяха ли ми ядосани? Това е нормално. През първото полувреме падахме с 0:4. Те бяха много ядосани и не искаха да говоря с тях. Но след като започнеш да говориш с тях, те разбират. Мисля, че през второто полувреме атмосферата беше по-добра."



"Не искам да се случват такива неща. Това не е добре за нас. Не е добре за федерацията и за нашата страна. Как се чувствам? Не се чувствам толкова добре, загубихме с 0:6 и скандалът с расизма е ужасен. Това трябва да спре. В страната имаме отбор като "Лудогорец", който има играчи от всяка държава. Не съм чувал за подобен проблем в родното първенство. Не разбирам защо феновете направиха това, защото много родни привърженици подкрепят английския футбол.”



”Има фенове на отбори като "Челси", "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед". Невероятно е, не знам защо го направиха. Аз съм изненадан. Във всеки голям град има фенклубове на английски отбори. В София имаме няколко фенклуба на някои от големите английски отбори."



"Англия е сред най-добрите отбори, правят хубави комбинации. Трудно е да се играе срещу такъв отбор, а ние не играхме със сърце, не тичахме достатъчно и нямахме необходимата дисциплина. Разбира се, че се чувствам засрамен", добави Ивелин Попов.



Съдия: Ivan Bebek 4 23 21 3 15 7 16 12 18 10 11 4 5 20 1 2 6 3 8 17 9 21 Красимир Балъков Гарет Саутгейт 4-4-1-1 4-3-3 Титуляри Пламен Илиев 23 1 Джордан Пикфорд Георги Пашов 4 2 Киърън Трипиър Камен Хаджиев 21 5 Тайрън Мингс Георги Терзиев 15 6 Хари Магуайър Петър Занев 3 3 Бен Чилуел Кирил Десподов 11 10 Рос Баркли Георги Сърмов 8 4 Хари Уинкс Георги Костадинов 7 8 Джордан Хендерсън Вандерсон 9 11 Маркъс Рашфорд Ивелин Попов 10 9 Хари Кейн Исмаил Иса 19 7 Рахийм Стърлинг Резерви Божидар Краев 12 17 Джейдън Санчо Галин Иванов 18 20 Мейсън Маунт Кристиян Малинов 16 21 Калъм Уилсън 85' Хари Кейн гол Вандерсон излиза 76' Маркъс Рашфорд излиза Кристиян Малинов влиза Калъм Уилсън влиза 73' Рахийм Стърлинг излиза Джейдън Санчо влиза 72' Рос Баркли излиза Мейсън Маунт влиза 69' Рахийм Стърлинг гол Исмаил Иса излиза 68' Галин Иванов влиза Георги Сърмов излиза 46' Божидар Краев влиза 45' Рахийм Стърлинг гол 32' Рос Баркли гол 20' Рос Баркли гол 7' Маркъс Рашфорд гол 4' Джордан Хендерсън жълт картон 0 Голове 6 2 Ъглови удари 2 12 Центрирания 13 2 Засади 1 2 Точни удари 13 26 Тъчове 20 2 Неточни удари 5 6 Удари от вратата 3 36 Притежание на топката % 64 0 Жълти картони 1 0 Блокирани удари 1 3 Смени 3 1 Контра атаки 2 6 Извършени фалове 9 ЕВРО 2020 М П Р З Г точки 1 Англия 6 5 0 1 26:6 (20) 15 2 Чехия 6 4 0 2 11:9 (2) 12 3 Косово 6 3 2 1 12:10 (2) 11 4 България 7 0 3 4 5:17 (-12) 3 5 Черна гора 7 0 3 4 3:15 (-12) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (7`) Маркъс Рашфорд 0:2 (20`) Рос Баркли 0:3 (32`) Рос Баркли 0:4 (45`) Рахийм Стърлинг 0:5 (69`) Рахийм Стърлинг 0:6 (85`) Хари Кейн

