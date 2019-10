Лека атлетика Супер герои или супер жени - наричайте ги, както искате! 15 октомври 2019 | 16:21 - Обновена 0



Харесва ми да мисля за жените като за супер герои. Женското представяне в Катар беше повече от запомнящо се.



Освен изключително силните резултати в почти всяка една женска дисциплина + световен рекорд на 400м с препятствия, голямо впечатление направиха атлетките-майки на стадиона. Няколко от световните шампионки и медалистки правеха почетни обиколки с малките си деца на ръце. Броят на атлетките върнали се от майчинство и достигнали върха на света, беше изненадващо голям, а посланието сякаш беше - да си жена и майка е всичко друго, но не и слабост.



Замислих се за това колко голямо постижение е да се върнеш във форма за отрицателно време и да спечелиш титла, докато преминаваш през всички битовизми свързани с отглеждането на едно дете. Гледайки феноменалния финал на 100м жени и Шели Ан Фрейзър-Прайс гушнала 2-годишния си син, развявайки Ямайското знаме, ми хрумна идеята за този пост. Защото жените и техните понякога свръх възможности са вдъхновение.



“На 32 съм, майка съм и, ето че чупя стериотипи!”

— Шели Ан Фрейзър-Прайс



Ямайската спринтьорка се превръща в първата майка и жена на 32г., която печели световна титла на 100м. Тя го прави на 0,01 стотна от личния си рекорд, като пробяга дистанцията за 10.71!



В интервюта, тя споделя, че след появата на сина Зейн мотивацията е още по-голяма - отдадена е на спорта, но и на майчинството. Синът е почти на всяка нейна тренировка, а тя с радост му показва на какво е способна мама. В посланието си в социалните мрежи, след спечелването на титлата, Фрейзър-Прайс посвещава победата си на всички момичета, които идват след нея, които работят върху собствения си успех и развиват таланти си въпреки трудностите. И ако това не е мотивиращо…



Другата майка, която заслужава аплодисменти несъмнено е Алисън Феликс - едно от големите имена в спорта. Свикнали сме да я виждаме в спринтовите дисциплини, като в последните години тя залага основно на 400м. Помня я още като дете, не бях започнала да тренирам, а тя печелеше титла след титла в първите си години при жените. Самата тя роди преди 10 месеца, но преждевременно. В социалните мрежи, споделя колко трудно е било да се бори за живота на детето си и за собственото си здраве. След точно 10 месеца тя добавя още две световни титли към колекцията си от медали и успява да победи Юсеин Болт, като общо в кариерата си е завоювала 13 броя само от световни първенства. Кой казвате е “кралят” на спринта?



По-рано през сезона Феликс направи още нещо запомнящо се - успя да промени политиката на Найки за атлетките в майчинство.

— Алисън Феликс, Ню Йорк Таймс



В подробно интервю за New York Times, атлетката разказва за натиска, който е изпитвала от дългогодишния си спонсор Найки, да влезе във форма и да печели медали възможно най-бързо след раждането. Феликс обяснява, че през целия си живот фокусът е бил именно върху това - печеленето на медали и не може да повярва, че именно Найки, компанията с твърди принципи, приема бременността като “провал”. Самата тя е една от най-награждаваните атлети в света с 6 златни олимпийски медала и 11 световни титли (вече 13). Въпреки това спортният гигант искал да намали спонсорския договор на Феликс със 70%!



Атлетките днес доказват, че майчинството и професионалния спорт могат да вървят ръка за ръка, макар усилията да са огромни. Благодарение на нея и още няколко смели атлетки, които дават гласност на проблема, днес Найки и други големи компании добавят към договорите си с жени атлети клауза за защита на заплащането по време на бременност.



Ниа Али е другият герой на Световното първеснтво в Доха. Американската хърделистка няма едно, а цели 2 деца, а профилът в Инстаграм гласи “Im not a regular mom, I’m a cool mom”, което несъмнено е така. Али дори не беше фаворит за спечелването на титлата на планетарния шампионат, но триумфира със златото. Това не е първото завръщане след бременност. На Олимпийски игри прз 2016-та, Али става втора на 100м с препятствия, година след раждането на сина си.



Днес тя може да се нарече и шампионка на света и да направи заслужената почетна обиколка с двамата си най-големи мотиватори.

— Ниа Али



Лиу Хонг е 32 годишната шампионка на 20км спортно ходене, завърнала се след 2-годишна пауза по майчинство. Спортното ходене може да не е най-атрактивната дисциплина в леката атлетика, но със сигурност има своите любители, а постижението на китайката е забележително, имайки предвид атмосферните условия в Доха - 32 градуса и 75% влажност!



Тя споделя, че е променила напълно тренировъчния си график събразно факта, че вече е майка, но и атлет от световна класа.

В какво се измерва едно наистина добро представяне в професионалния спорт? Свикнали сме да оценяваме всичко в медали и резултати, но няма ли нещо повече? Какво остава за атлетите справили се с “невъзможни” контузии, опровергали всякакви мрачни прогнози, а за капак достигнали истинско спортно дълголетие? Да, визирам Ивет Лалова, която е най-близкия ни пример за супер жена.



А тези, които раждат и не се борят само със следродилното тегло, а гледат към оптималнта спортна форма и световния връх? Това само по себе си, не заслужава ли медал?



Да, леката атлетика е точен спорт - “метър и хронометър”, както казват, но въпреки това има хора заслужили възхитата ни със и без медали. Това за хората, които ни вдъхновяват до такава степен, че ставаме и хващаме проблемите за ушите, защото, ако Алисън Феликс може да роди и месеци след това, да стане световен шампион, то и аз мога да се справя!



Ако Шели Ан-Фрейзър може да покаже на сина си, колко бърза и силна майка има, то и аз мога да преборя трудностите.



Хареса ми ми изказването на Аби Уамбак (футбол): “You never know if you can actually do something against all odds until you actually do it”, а тези дами са едни от съвременните герои, които ни показват, че всичко е възможно!



Кари



Текстът е от блога на лекоатлетката Карин Околие „My Book of Inspirations"



