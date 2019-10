Запознайте се с новия болид на BMW за Формула Е (видео)

В навечерието на предсезонните тестове на Формула Е във Валенсия BMW представиха автомобила си за сезон 2019/20 - BMW iFE.20. Стартът на новия сезон по-късно тази година ще сложи началото на втората кампания на немския конструктор в електрическия шампионат като заводски отбор.

