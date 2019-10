Тенис Кей Нишикори се раздели с дългогодишния си треньор 15 октомври 2019 | 15:08 0



Кей Нишикори се раздели с дългогодишния си треньор Данте Ботини, който е в щаба му от 2011 г. Самият японец обяви новината в профила си в „Twitter“ във вторник. After 9 years of working together literally day in and day out, I have decided it is time for a new voice. I am forever grateful for Dante’s contributions to my career and we will obviously remain very close friends. I appreciate so much the last 9 years and our friendship pic.twitter.com/zpC8dj17y9 — Kei Nishikori (@keinishikori) October 15, 2019 „След девет години съвместна работа буквално всеки ден, реших, че е време за нов глас“, написа Нишикори, който в момента лекува контузия в лакътя. „Винаги ще съм благодарен на Данте и неговия принос за кариерата ми и е очевидно, че ще останем много близки приятели. Оценявам много последните девет години от приятелството ни“. Все още не е ясно кой ще наследи 40-годишния аржентинец в екипа на Нишикори, пише „The Japan Times“, цитирайки близки до тенисиста източници. В момента Кей е девети в ранглистата и се очакваше да се завърне на турнира във Виена, но може и да приключи сезона си заради травма. Въпреки това той участва в демонстративен мач с Роджър Федерер, организиран от Uniqlo в Токио. Nishikori joining the kids clinic #UNIQLOLifeWearDayTokyo pic.twitter.com/kCYIGa7zDI — mi-ho (@mi_ho03) October 14, 2019 Японецът, който отпадна в третия кръг на US Open от Алекс де Минор, обяви преди близо месец, че страда от контузия. „Имам някои добри и някои лоши новини. През последните дни с медицинския ми екип продължавахме да следим травмата в лакътя, която ме тормози от Ролан Гарос насам. Хубавите новини са, че има голям прогрес, възстановява се, близо съм до това скоро да играя без болка. Ръката и лакътят ми изглеждат добре. Лошото е, че още не съм готов на 100%. Все още има оток и течност в тях и докторите смятат, че ще е най-добре за мен да прекарам още 3-4 седмици без тенис. Ключово е да следвам този съвет, за да мога да съм сигурен, че няма да чувствам повече дискомфорт и че течността и отока ще изчезнат напълно. Да удрям тенис топки в продължение на 3-4 часа на ден няма да ми позволи да се възстановя.“ TennisKafe.com

