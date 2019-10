Борис Джонсън също се изказа по темата с расизма в София

Британският премиер Борис Джонсън осъди, по думите му, отвратителния расизъм на футболната среща България - Англия снощи и призова за по-строги наказания при подобно поведение.

"Расизмът, който видяхме и чухме миналата вечер, беше отвратителен и няма място във футбола или където и да било другаде. Напълно подкрепям Гарет Саутгейт и отбора, че се справи с това“, се казва в изявлението, предадено от говорителя на Джонсън.

The vile racism we saw and heard last night has no place in football or anywhere else. Fully support Gareth Southgate & the team for rising above it. Need to see strong swift action from UEFA. https://t.co/j0s1BQuQ6u