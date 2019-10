Повече планински етапи и само един "часовникарски" догодина на "Тур дьо Франс"

Повече планински етапи и само един "часовникарски" ще има в предстоящото през 2020 година 107-мо издание на "Тур дьо Франс", обявиха организаторите, които представиха целия маршрут на състезанието на специална церемония. Общо през пет различни планински масива ще премине най-престижното колоездачно състезание, което тази година е с обща дължина от 3 470 километра.

The parcours of the 2020 Tour de France is out! What are your thoughts about next year's route and where do you plan to come and root for #TheWolfpack? pic.twitter.com/lSnIAnnTBp