Авто Мания Автосалон София 2019 – най-скъпите и най-достъпните експонати 15 октомври 2019 | 13:33 0



копирано

Автосалон София 2019 предлага автомобили от всички класове, което означава и цени от голям диапазон. Представяме ви по пет предложения в различни категории, като умишлено са избегнати модели от една и съща марка. Петте най-скъпи модела Rolls-Royce Culinnan (500 000 лева) Луксозната марка прави своя дебют на българското автомобилно изложение, при това с впечатляващия си SUV. Това е най-скъпият модел в този клас, като базовата му цена е 250 000 евро, но нито един клиент не се ограничава само с нея, а добавя всевъзможни екстри, които добавят сериозна сума. Mercedes-AMG GT Coupe R Pro (477 220 лева) Няма как да минем и без спортното подразделение на марката. То е представено с няколко автомобила, като най-впечатляващият е именно четиривратият GT 63 S. Под капака му има V8 двигател с две турбини, развиващ 639 кс и 900 Нм. @@@ BMW M760 Li V12 (434 545 лева) Топмодификацията на 7-Series генерира 600 кс и максимален въртящ момент 800 Нм. Под капака на M760Li работи нов двигател V12 с обем 6.6 литра. Благодарение на ориентираното към задната ос двойно задвижване xDrive и 8-степенната автоматична трансмисия, M760Li ускорява от 0 до 100 км/ч за 3.9 сек. При поръчката на M Driver’s Package, няма да има ограничение на скоростта (до 250 км/ч) и ще може да вдигнете 305 км/ч! Maserati Gran Toursmo Sport (416 000 лева) Впечатляващото спортно купе има под капака си 4.6-литров V8 двигател, развиващ 460 кс и 520 Нм въртящ момент. Той работи в комбинация с 6-степенна автоматична скоростна кутия, която изстрелва автомобила от 0 до 100 км/ч за 4.8 секунди. Максималната скорост е 288 км/ч. @@@ Range Rover Velar SVAutobiography (304 756 лева) Lаnd Rоvеr прeдcтaви лимитирaнaтa ceрия Rаngе Rоvеr Vеlаr SVАutоbiоgrаphy Dynаmiс Еditiоn. Мoдeлът e рaзрaбoтeн oт Spесiаl Vеhiсlе Оpеrаtiоns и ce зaдвижвa oт 5.0-литрoв двигaтeл V8 c 550 кc и механичен компресор. Нaй-мoщният Vеlаr уcкoрявa oт 0 дo 100 км/ч зa 4.5 ceкунди и мoжe дa дocтигнe cкoрocт oт 274 км/ч. Петте най-достъпни модела Citroen C3 (19 770 лв.) Малкият хечбек се представя отлично на пазара след излизането си, като на автосалона в София се предлага специална версия на тази атрактивна цена. Задвижането в случая става посредством 1.2-литров бензинов двигател с мощност 110 кс. Mahindra KUV 100 (20 990 лв.) Индийският модел е най-достъпният кросоувър от всички представени на автосалона в София. Това е обновената версия на компактния автомобил, като тя е оборудвана с с подобрен 1.2-литров 3-цилиндров бензинов двигател с увеличена максимална мощност до 87 кс. Моторът е съчетан с 5-степенна механична скоростна кутия. Suzuki Swift (26 246 лв.) Японският производител залага на субкомпактния Swift, който се радва на добро търсене по цял свят. Под капака на хечбека е поставен 1.2-литров бензинов двигател с мощност 95 кс. Dacia Sandero Stepway (26 790 лв.) Румънският модел се представя отлично на пазарите в Европа, като амбициите на марката са той дори да подобри позициите си. Задвижването на тази версия на автомобила става с бензинов двигател с обем 1.0 литър, който развива мощност от 90 кс. @@@ Fiat Panda (28 751 лв.) Популярният италиански мъник се радва на сериозно търсене най-вече в родната Италия, но е популярен и на други пазари. На автосалона в София е изложена версията с 1.2-литров бензинов двигател с мощност 69 кс. Задвижването е към предната ос, а скоростната кутия е 5-степенна механична. Петте зелени модели Jаguаr I-Pасе Електрическият SUV ce пoяви прeди oкoлo гoдинa, нo вeчe cпeчeли нaд 70 прecтижни нaгрaди. Първият мoдeл на ток в историята на марката ce зaдвижвa oт двa eлeктрoмoтoрa cъc cъвкупнa мoщнocт 400 кc и 696 Нм, кoитo ocигурявaт уcкoрeниe oт 0 дo 100 км/ч caмo зa 4.8 ceкунди. Мaкcимaлнaтa cкoрocт нa I-Pасе e 200 км/ч, a бaтeриитe c кaпaцитeт 90 кВт/ч ocигурявaт прoбeг oт нaд 400 км. Audi e-tron Първият електрически кросоувър на Audi дебютира през миналата година, но масовото му производство стартира едва преди няколко месеца. Моделът предлага впечатляващите характеристики от 408 кс мощност и пробег от 400 км с едно зареждане на батериите. Opel Corsa-e/Peugeot 208 Eлектрическият Opel Corsa е първият модел на ток за германската марка. Хечбекът се задвижва от електромотор с мощност 134 кс, а батерията му е с капацитет 50 кВт/ч. С едно зареждане електромобилът изминава до 330 км, измерени по новия цикъл WLTP. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема само 8.1 секунди. Подобни са характеристиките и на електрическото Peugeot 208, което също е сред експонатите. Renault Zoe Посетителите на изложението ще могат да разгледат напълно обновения екстериор и интериор на новото електрическо Renault ZOE, което надгражда обещанието на марката за устойчива градска мобилност с подобрени мощност, автономност и технологии на борда. Базовата версия развива 108 кс (225 Нм), но ще има и по-мощна модификация от 135 коня и 245 Нм (от 33 990 евро). Батерията с капацитет от 52 кВтч осигурява пробег с едно зареждане до 390 км според цикъла WLTP. KIA e-Soul Toвa бeшe пъpвият eлeтpичecи мoдeл нa oмпaниятa, a ceгa щe видим и нeгoвaтa нoвa гeнepaция. Ocнoвнaтa пpoмянa в cлyчaя e в бaтepиятa, чийтo aпaцитeт e yвeличeн дo 64 Bт/ч. Toвa щe ocигypи нa eлeтpoмoбилa пpoбeг oт нaд 450 м, oeтo e 2 пъти пoвeчe oт дoceгa. Moщнocттa нa eлeтpичecия мoтop cи ocтaвa 204 c. Петте дебютанта Mahindra Индийкият производител дебютира на изложението при новия си представител за България. Компанията залага предимно на кросоувъри, с които ще се опита да спечели българските потребители. Автомобилите се отличават с ниската си цена, която стартира от 20 000 лв. Cupra Доскоро Cupra беше част от компанията SEAT, но вече е самостоятелен автомобилен производител. Както и преди, под тази марка ще се предлагат спортни модели, като първите от тях са кросоувъри заради повишеното търсене на този тип автомобили. Ora Това е новата марка на китайския производител Great Wall, която стъпва на българския пазар. Тя обаче ще произвежда електромобили, като първото предложение за евентуалните клиенти е кросоувърът IQ. Според производителя, този електромобил може да измине 400 км с едно зареждане на батериите. Rolls-Royce Британската марка ще бъде представена на автосалона в София от най-големия и съответно най-скъп сериен кросоувър на планетата Culinnan. Благодарение на него брандът почти удвои продажбите си през последната година, въпреки че това е и едно от най-скъпите предложения в класа на луксозните всъдеходи. @@@ DR Компанията DR Automobiles (преди това се е казвала и DR Company) е основана през 2006 г. в Италия, където вече има над 200 представитества. Първият неин модел е DR5, който е базиран на китайския Chery. В България новата марка ще продава кросоувъри. Това са DR3, DR4, DR5 Еvо и DR6. Моделът DR3 имa и изцялo eлeктричecкa мoдификaция, кoятo вce oщe e кoнцeпция, нo е прeдcтaвeнa нa caлoнa в Coфия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 641

1