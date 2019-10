Призив от Острова: Заключвайте стадиона в София, никой повече да не бъде канен там

Британският вестник “Гардиън” призова за крайни мерки спрямо българския национален отбор след расисткия скандал по време на квалификацията срещу Англия в понеделник. Журналистът Барни Рони е възмутен от видяното и пише следното:

Vile and disturbing Sofia spectacle will live long in sporting infamy, writes @barneyronay https://t.co/oFudHcNBJa