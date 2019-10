Кметът на Лондон също с остро изказване за случилото се на "Васил Левски"

Кметът на Лондон Садик Кан също се включи в гневните реакции по повод случилото се във вчерашния ден на “Васил Левски”. Срещата между България и Англия бе прекратена за няколко минути, след като гостите се оплакаха от расистки обиди и подвиквания от трибуните, а впоследствие стана ясно, че дори не са искали да излязат за второто полувреме на срещата.

The vile racism from some Bulgarian fans tonight shames their country and their team.@England outclassed them in every way, but no player should be subjected to that treatment.



Enough is enough. There should be severe consequences from @UEFA for any racist abuse. #BULENG