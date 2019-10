БГ Футбол Репортер от “Скай Спортс” чул маймунски звуци в шест случая 15 октомври 2019 | 11:02 0



копирано





"Чух един привърженик да вика "Хей, маймуно", когато Мингс подаваше топката", заяви Дорсет, присъствал на двубоя в София.

Marcus Rashford has just scored an absolute stunner.



Our boy is back among the goals. pic.twitter.com/F014C0mE2b — The Manutd Stand (@WeManUtd) 14 октомври 2019 г. Англия разгроми България с 6:0 късно снощи, а двубоят на два пъти беше спиран заради прояви на расизъм от страна на част от публиката на стадион "Васил Левски". Репортерът Роб Дорсет, който работи за “Скай Спортс”, е чул маймунски звуци в шест отделни случая, когато английските национали Тайрън Мингс и Маркъс Рашфорд са играли с топката по време на квалификационния мач за Евро 2020 между България и Англия."Чух един привърженик да вика "Хей, маймуно", когато Мингс подаваше топката", заяви Дорсет, присъствал на двубоя в София.Англия разгроми България с 6:0 късно снощи, а двубоят на два пъти беше спиран заради прояви на расизъм от страна на част от публиката на стадион "Васил Левски".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1139 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1