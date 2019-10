Бокс Райдъл Букър: Ще изнеса урок по истински бокс на Пулев 15 октомври 2019 | 09:39 - Обновена 0



- Г-н Букър, кога получихте оферта да се биете с Кубрат Пулев? - Когато ми се обадиха за мача, бях в тренировъчния лагер на Александър Усик. Беше в последния ден от тренировките с украинеца. Попитаха ме за каква сума бих се бил с Пулев. След това два дни по-късно в медиите написаха, че съм се съгласил на условията за мача. Това не беше точно така. Няколко дни след това се договорихме.

- Доволни ли сте от вашата подготовка до момента и в каква форма се намирате? - След тренировките с Усик, отидох да помогна за подготовката на Дионтей Уайлдър. До самия мач ще продължа с лагер в моята зала. Бях шест седмици с украинеца и още две с Уайлдър. Това са двама от най-добрите боксьори на планетата. Направихме хубави спаринги. Помогнах им, както и те на мен. Mandatory At Risk Kubrat Pulev 27-1 (14 KOs) vs. Rydell Booker 26-2 (13 KOs) Saturday Nov. 9, Chukchansi Park, Fresno, CA, USA https://t.co/oCuC7L2IhY #Boxing #Fresno #PulevBooker @KubratPulev #КубратПулев #KubratPulev #София #Detroit #Bucureti #бокс #TopHeavyweights pic.twitter.com/t808kcSj33 — TopHeavyweights.com (@TopHeavyweights) 12 октомври 2019 г. - Правили сте спаринги и с Антъни Джошуа преди мача му с Александър Поветкин. Как бихте го сравнили с Усик и Уайлдър като умения? - Така е. По-рано тази година правих спаринги и с хърватина Филип Хъргович. Всеки един от тези боксьори има собствен, уникален стил. Трудно е да се каже кой е по-добър. Най-опасният удряч е Дионтей Уайлдър. Най-умелият е Усик. Те са шампиони и е хубаво, че мога да се уча от тях.

- Какво мислите за качествата на Кубрат Пулев? - Силен боксьор. Върви директно напред. Понякога играе мръснишки. Удря зад главата. В бокса това са много опасни попадения. Като цяло е класен противник. Мощен и силен.

- Как мислите, че ще протече срещата? - Мисля да му изнеса урок по истински бокс. Той ще се опита да направи мача тежък. Ще използва доста клинчове. Не бих желал срещата да протича по този начин, но няма да му се дам. Наясно съм и очаквам да се хвърли и да направи добър мач. Мога да се адаптирам към всякакви стилове и ситуации. Никога не търся нокаута. Техничен боксьор съм. Ако успея го сваля, добре. Но целта е да си правя комбинациите. Да използвам различни ъгли и умения. Сигурен съм, че това ще бъде най-трудният мач за Пулев на боксовия ринг.

- Вие сте доказали, че можете да бъдете равностоен срещу големи фаворити. Както в мача срещу Джеймс Тони. Притеснявате ли се, че ще се биете срещу боксьор на промоутъра Боб Аръм? - Наясно съм как работи боксовият бизнес. Ще бъда аутсайдер. Надявам се политиката да не надделее. Нека по-добрият да спечели. Идвам да се бия и ще стане велика битка. Kubrat Pulev To Fight Rydell Booker On November 9 https://t.co/WJueGefNdi https://t.co/pyZ41luStz pic.twitter.com/LYx5fzGx4M — Boxing Bubble (@BoxingBubble) 9 октомври 2019 г. - Вие сте тренирали в залата на легендарния Еманюел Стюърд, наставник на Ленъкс Люис и Владимир Кличко. Какво научихте от него? - Бях хлапе, когато той ръководеше "Кронк джим". Успя да ни предаде богат набор от умения. Еманюел Стюърд е учител на моя предишен треньор Антъни Нолън. Неговата философия е всеки да има собствен образ на ринга. Сега се готвя при Джими Пол, който е от световните шампиони на Еманюел. В мен има вградено ДНК от "Кронк Джим". Няма да казвам, че това ще бъде решително в мача с Пулев, но аз си знам работата и съм наясно какво да правя на ринга.

- Имали сте тежък живот, защото вашата кариера беше прекъсната от 12-годишен престой в затвора за разпространение на наркотици. Как намерихте мотивация отново да се завърнете към бокса? - Събирах мотивация, докато бях в затвора. Гледах много боксови мачове там. Момчетата на ринга нямат достатъчно стил в сравнение с мен. Когато влязох в затвора, точно се бях боксирал с тогавашния номер едно в света Джеймс Тони. Той току-що беше нокаутирал Ивендър Холифийлд. По онова време бях само на 22 и загубих по точки в 12 рунда. Боксьт е единственото нещо, което знам. Занимавам се от седем годишен. Боксът ми липсваше и затова се завърнах в залата. Един мой приятел ми каза да се пробвам отново. И ето ме тук.

- Съжалявате ли, че вашите най-добри години бяха пропилени и ако не бяхте допуснали грешки, можехте да сте един от най-добрите боксьори в тежка категория? - Да, мисля за това всеки ден. Когато наскоро се боксирах на галавечер, предавана от "Шоутайм", това беше големият въпрос. Какво щеше да стане, ако не бях аут от бокса за 12 години. Щях да съм мегашампион. Абсолютен шампион. Животът ми щеше да е различен заради банковата сметка. Често се питам. Но това е и един вид мотивация, защото има какво да разказвам. За хората в затвора, които са в моята ситуация. Сигурно се питат какво ще правят, когато излязат. Искам да се погрижа и за моето семейство.

- Тренирахте ли в затвора и какви бяха условията там? - Всеки ден имаш възможност да правиш упражнения на двора. В някои от затворите имаше тежка круша. В други - бърза круша. Когато имах късмет и попаднех в подобни затвори, тогава прекарвах много време в залата. Имаше и доста момчета, които се бяха научили да боксират там. Тренирах с тях. Правехме бой със сянка или ми държаха лапи. Никога не съм спирал да тренирам.

