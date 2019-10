България 0:4 Англия, гостите с лекота вкараха четири гола

Отборите на България и Англия играят при резултат 0:4 в европейската квалификация от група "А" на стадион "Васил Левски ". Рашфорд беше точен в седмата минута. Баркли удвои в 20-ата минута, а след това вкара нов гол в 32-ата минута. Стърлинг отбеляза четвърти гол в даденото продължение на първата част.Едва 20 000 фенове пристигнаха на мача, като една четвърт от тях са привържаници на гостите. Още в седмата минута гостите поведоха, а това отново не стана без помощта на грешка в българската отбрана. Дълго подаване на Магуайър беше свалено с глава на Баркли, който подаде на Рашфорд на лявото крило. Звездата на Манчестър Юнайтед с много хубав финт се освободи от хвърлилия се на шпагат Пашов, след което влезе навътре и с мощен шут под гредата матира Пламен Илиев В 11-ата минута Костадинов подаде на Попов, който напредна и с бомбен шут стреля от 20 метра, но Пикфорд плонжира и изби.Селекционерът на България Красимир Балъков направи цели шест промени в стартовия състав. Бала и момчетата му се надяват на чудо, за да постигнат първа победа срещу четвъртите света от последното световно първенство.Родният специалист е оставил само Пламен Илиев, Петър Занев , Георги Пашов, Вандерсон Ивелин Попов от титулярите, които стартираха при равенството 0:0 с Черна гора в Подгорица. Схемата също е променена, като "лъвовете" ще играят с петима бранители, четирима халфове и един нападател, както бе на "Уембли" (0:4) преди месец . Поредният проблем пред Балъков е травмата на Антон Недялков , който сутринта мина фитнес тест, на който стана ясно, че отпада от състава. Освен най-добрият защитник в състава с травма е и Кристиян Малинов , която го извади от титулярите.

