Други спортове Shinshan e първият световен шампион в историята на Red Bull DanceYourStyle 14 октомври 2019 | 17:17 - Обновена



Холандският представител Shinshan победи 16 топ танцьора на Световния Финал на Red Bull Dance Your Style в Париж на 12 октомври. Световното състезание по улични танци Red Bull Dance Your Style има честта да приветства първия в историята си световен шампион Shinshan от Холандия. Само на 17 години, тои успя да се пребори със 16 от наи-добрите танцьора от световния елит в Париж.

Световното състезание по улични танци Red Bull Dance Your Style има честта да приветства първия в историята си световен шампион Shinshan от Холандия. Само на 17 години, тои успя да се пребори със 16 от наи-добрите танцьора от световния елит в Париж. Световният Финал на Red Bull Dance Your Style се състоя в историческата локация La Grande Halle de la Villette, което беше кулминацията от 65-те събития, организирани в 29 страни по света през изминалата година. В единствената битка, в която публиката е съдия, присъстващите на Red Bull Dance Your Style гласуваха със синьо или червено, за да решат кои ще завладее дансинга. След поредица от състезания, 32-ма победители от всяка държава излязоха един срещу друг в още две битки в Париж на 9-ти и 10-ти октомври, преди големия финал на 12-ти октомври. Българският представител, 21 годишният Popping Simcho беше сред първите изтеглени от жребия. Той танцува срещу Mesie от Мексико на 9.10.

Накрая се класираха 8 танцьори, които се изправиха срещу други 8 световно известни изпълнители. Топ 16-те имена, които излязоха на сцената в La Grande Halle De La Villette, са: DELANOTCHE (Белгия);

Mavinga (Белгия);

Lment (Cuba);

Jaja (Чехия);

Kriss (Чехия);

Blondy (Франция);

Mel’s (Франция);

Salah (Франция);

Tonini (Италия);

MAiKA (Япония);

Bogdan the Flava (Казахстан);

Vovan (Русия);

Tebza (ЮАР);

Angyil (САЩ);

Kofi (Великобритания). “Преживяването беше великолепно и определено си заслужаваше всяка минута”, коментира Симчо.



“Запознах се с толкова много хора от световна величина, с които вече поддържаме Elysee Montmartre, като не можа да спечели достатъчно гласове от публиката, за да продължи нататък. Въпреки това, връзка и сме в контакт.”

Department Разгорещеното състезание се проведе под ритъма на някои от наи-популярните парти биитове, като’PumpUpTheJamнаTechnotronic‘s,MamboNo.5наLouBega,PartyRockAnthem на LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock, Can’t Hold Us на Macklemore & Ryan Lewis,I Will Survive на Gloria Gaynor и много други. Глобалното танцово събитие включи в програмата си и изпълнения от училището Juste Debout и френските хореографи Les Twins. Гости на събитието бяха някои от наи-големите имена в съвременната танцова сцена като Galen Hooks, Kinjaz’ Jon Shih, LeeJ Razalan и Mike Song, Shaun Evaristo и други.

ЗАПОЗНАИТЕ СЕ СЪС ШАМПИОНА: SHINSHAN Shinshan се появява под светлините на прожекторите на 17 години, като спечелва надпреварата “Холандия търси талант”. Притежаваики един от наи-разпознаваемите и уникални стилове в играта, Shinshan го определя като “кубинска змия, пластичен, но също така ритмичен и статичен.” Като истинска музикална личност, Shinshan признава, че това е наи-важният елемент от всичко. “Аз слушам музика през цялото време, от jazz до hip-hop, латино до фънк, класическа музика до hard rock. Стилът няма значение. Много по-важни са вибрацията, емоцията и историята, която музиката разказва.”

Като коментар за победата си на първия някога Red Bull Dance Your Style Световен Финал в Париж, казва : "Това за мен е сюрреалистично. Аз съм на 17. Да спечеля нещо такова за мен е като сън. Red Bull Dance Your Style беше лудо. Имаше толкова много нови танцьори от толкова много страни. Наистина се наслаждавах".



