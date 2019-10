Тенис Решено! Федерер ще участва на Олимпийските игри в Токио 14 октомври 2019 | 16:45 - Обновена 0



Federer: 'I've been debating with my team for a few weeks now, months actually, what I should do in the summer time (of 2020) after Wimbledon and before the US Open. At the end of the day my heart decided to play the Olympic Games again.' https://t.co/2aTzJF5e13 — Andy Schooler (@SchoolerSport) October 14, 2019 Златният олимпийски медал на сингъл е единственото голямо отличие, което липсва в колекцията на носителя на рекордните 20 титли от “Големия шлем”. 38-годишният Федерер има злато на двойки (в тандем със Стан Вавринка) от Пекин 2008 и сребро на сингъл от Лондон 2012. Федерер пропусна Игрите в Рио през 2016 година.





“От седмици, всъщност месеци, обсъждаме с отбора ми какво ще правя през лятото на 2020 година след “Уимбълдън” и преди US Open. В крайна сметка сърцето ми избра да играя отново на Олимпийските игри”, обясни Федерер.



Игрите в Токио ще се проведат от 24 юли до 9 август 2020 година. Роджър Федерер разкри, че ще участва на Олимпийските игри в Токио през 2020 година. Швейцарецът победи американеца Джон Иснър с 6:3, 7:6 в демонстративен мач в японската столица и след това сподели, че в крайна сметка с хората от екипа му са взели решение ветеранът да вземе участие в олимпийския турнир по тенис в Токио.

