Да играеш срещу Медведев било скучно...

Да играеш срещу Даниил Медведев е скучно, смята Стефанос Циципас. Гръцкият тенисист стана поредната „жертва“ на серията на руснака, а след това разкри какво е да играеш срещу най-добрия тенисист в последните месеци. „Не искам да съм груб, но е скучно. Просто скучно. Такава скука, че направо не знам“, откровен бе Стефанос. (@TennisTV ) pic.twitter.com/jCDxF8Gtck — doublefault28 (@doublefault28) October 12, 2019 Медведев стигна до 1/2-финалите, след като спечели своя 15-и пореден 1/4-финал в Тура и общо 12-и през сезона. В общия баланс Медведев вече води с 5-0 на Циципас. В последния им дуел преди Шанхай, Даниил триумфира в много равностоен трисетов двубой в Монте Карлос 6-2 1-6 6-4. „Мразя факта, че се поставих в позиция, при която трябва да играя неговата игра. Всичко това ми напомни на детските ми години. Даниил има силен сервис, а като го върнеш в игра, следват разигравания с безброй удари. Единствената ти опция е да удряш максимално силно и прецизно и да го разхождаш по ширината на игрището“, каза Циципас. Make that 6 straight finals!



Daniil Medvedev defeats Tsitsipas 7-6(5), 7-5 to reach the match in Shanghai. #RolexShMasters pic.twitter.com/KMXwcqkVtg — US Open Tennis (@usopen) October 12, 2019 „В противен случай, топката продължава да се връща отново, отново и отново“. Възходът на Даниил Медведев няма край. Руснакът изигра нов фантастичен мач, записа първата си победа над Александър Зверев и вдигна "Мастърс" титлата в Шанхай след 6-4 6-1. Световният №4 вече има 18 поредни спечелени сета, а в последните два двубоя надигра две от основните имена, които са спрягани за негови съперници след отказването на Голямата тройка – Стефанос Циципас и Зверев. TennisKafe.com

