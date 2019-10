Аржентина с победа №5 на Световната купа (видео + снимки)

Мъжкият национален отбор на Аржентина записа пети успех в турнира за Световната купа, след като се наложи над Египет с 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:17) в мач от третия и последен етап на надпреварата, изигран в Хирошима (Япония).

Argentina improves to 5-5 in the #FIVBWorldCup with their 3-1 (25-27, 25-17, 25-22, 25-17) win over Egypt in Hiroshima !



Watch live & replays: https://t.co/FizAKZXH90

All World Cup info: https://t.co/AruEsUrIjL@Voley_FeVA @JPN_Volleyball #result pic.twitter.com/C1wfswQpQM