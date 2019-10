Тенис Важното накратко за турнира в Стокхолм с участието на Григор Димитров 14 октомври 2019 | 14:33 0



Welcome back Grigor! So exiting former world nr.3 and winner of ATP Finals Grigor Dimitrov is playing Intrum Stockholm Open. Dimitrov won his 1st ATP title in Stockholm 2013 and he recently reached the US Open semifinals beating Roger Federer on the way. @GrigorDimitrov pic.twitter.com/yKcVVMyIEA — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) September 17, 2019

Гришо е втори поставен и като водач на долната половина се очаква да изиграе първия си сблъсък в четвъртък, тъй като по право пропуска първия кръг, а осминафиналите от долната половина на събитията от тази категория са насрочени обикновено именно в предпоследния делничен ден.

13 days left... #Sthlmopen pic.twitter.com/yvNOwldOdX — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) September 30, 2019

Освен Димитров, звездите в схемата тази година са топ поставеният Фабио Фонини и канадския талант Денис Шаповалов, който започва все повече да набира скорост с изявите си на корта. Шампионът от миналата година Стефанос Циципас не участва.



Турнирът в Стокхолм е един от най-успешните за Григор, като през 2013-а триумфира с титлата след победа на финала над Давид Ферер, а и има още две класирания на финал. През 2014-а той отстъпи в битката за отличието на Томаш Бердих, а през 2017-а бе спрян на последната фаза от Хуан Мартин дел Потро. Общо в шест от седемте си участия в шведската столица Григор е стигал поне до четвъртфиналите, а миналата година не игра в турнира.

Happy Birthday champ @delpotrojuan Let´s celebrate with a #throwback to last time you were in Stockholm. pic.twitter.com/puQoL6dQcS — Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) September 23, 2019

