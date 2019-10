Италия обърна Иран от 0:2 и записа 5-и успех (видео + снимки)

Олимпийските вицешампиони от Рио 2016 от Италия записаха 5-а победа на Световната купа в Япония.

Милад Ебадипур бе най-резултатен за Иран с 23 точки (2 аса, 60% ефективност в атака), а Пурия Фаиази и Амир Гафур добавиха по 16 точки.

Успехът бе 5-и за Италия на Световната купа и с актив от 14 точки (5 победи, 5 загуби) “адзурите” заемат 6-о място във временното класиране. Иран допусна 6-а загуба и с актив от 12 точки (4 победи, 6 загуби) е на 7-а позиция.

Старши треньор: ИГОР КОЛАКОВИЧ.





Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини губеха с 0:2 гейма, но съумяха да направят пълен обрат и да победят Иран с 3:2 (25:27, 27:29, 30:28, 25:17, 15:13) пред 3820 зрители в “Хирошима Грийн Арена”.Холандецът с италиански паспорт Дик Коой заби 28 точки (2 аса, 57% ефективност в атака), а Габриеле Нели добави 27 точки (3 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака).Утре Италия среща Бразилия от 09,00 часа в последния 11-и кръг, а Иран излиза срещу Полша от 06,30 часа.



ИТАЛИЯ - ИРАН 3:2 (25:27, 27:29, 30:28, 25:17, 15:13) Рикардо Сбертоли 5, Габриеле Нели 27, Дик Коой 28, Оресте Кавуто 4, Симоне Анцани 12, Роберто Русо 10 - Фабио Балазо-либеро (Давиде Канделаро, Олег Антонов, Даниеле Лавия 13)Мир Сайед Маруфлакрани 5, Амир Гафур 16, Милад Ебадипур 23, Амирхосеин Есфандиар, Али Шаифеи 15, Алиасгар Моджарад 14 - Мохамадреза Моазен-либеро (Пурия Яли 2, Масуд Голами, Джавад Каримисухелмаеи)