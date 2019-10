Тенис Медведев: Всеки говори, че има нужда от нови лица. Аз им дадох нещо ново 14 октомври 2019 | 08:52 - Обновена 0



Daniil Medvedev picks up his fourth singles title of 2019 after defeating Alexander Zverev 6-4, 6-1 in the final of Shanghai. pic.twitter.com/wI9jUcmOna — US Open Tennis (@usopen) 13 октомври 2019 г. Постоянството на световния №4 го превърна в най-опасния тенисист в Тура, а самият Зверев каза след финала, че Даниил е „може би най-добрият играч в света през последната година“. Медведев изобщо не показа емоция, след като спечели, а след това обясни защо.



„Всеки говори, че има нужда от нови лица. Аз им дадох нещо ново“, каза световният №4, цитиран от atptour.com. „Не празнувам победите си. Просто оставам спокоен. Върша си работата – бум и готово“.



Медведев спечели последните 18 сета, които изигра, а това доведе до два поредни трофея – в Шанхай и в Санкт Петербург. По-рано през сезона вдигна титлата в Синсинати, което се оказа първото му Мастърс отличие.



„Този трофей също е страхотен, защото мисля, че Шанхай е един от най-престижните Мастърс турнири в Тура. Особено през последните 10 години – имаше само трима играчи, които успяха да го спечелят. Така че е много специално моята снимка също да бъде в коридора за следващите години напред“, каза Медведев.

#DaniilMedvedev derrota #AlexanderZverev na final do #Masters1000Shanghai por 2-0 sets com parciais de 6-4/6-1 faturando o seu segundo título de #ATPMasters1000 O russo consegue a marca de seis finais consecutivas. #RolexShanghaiMasters #ShanghaiMasters #RolexSHMasters #ATPTour pic.twitter.com/4kZPh5U3YS — Doda (@DodaProst) 13 октомври 2019 г. Шест поредни финала, актив от 59-17 за годината, 46 победи на хард и 22 Мастърс победи – всичко това обобщава сезона на Даниил до момента.



„Нямаше да повярвам“, каза световният №4 като отговор на въпроса дали преди месеци си е представял, че може да стори подобно нещо. „Това, което направих в последните няколко месеца, е нещо ненормално. Работих за това. Но всичко е такова, каквото е. Просто го приемам и се надявам да направя много повече“.



Допреди финала в Шанхай руснакът бе загубил всичките си четири мача срещу Александър Зверев. Миналия сезон Медведев отстъпи пред световния №6 на Мастърсите в Канада и Маями, през 2017 г. не спечели сет във Вашингтон, а година по-рано Саша го надигра в Санкт Петербург в последователни сетове.

Daniil Medvedev se impuso a Alexander Zverev, ganó el Masters de Shanghai y se colocará por encima de Roger Federer en el ránking. pic.twitter.com/XKcywUuNOK — Here You Win (@hereyouwin) 13 октомври 2019 г. „Мисля, че току-що станах по-добър играч, отколкото бях при предишните четири срещи с него. Същото беше и срещу Чорич. Преди финала в Санкт Петербург бях доста нервен, защото бях загубил четири мача срещу Чорич, а накрая резултатът бе 6:3, 6:1. Тук е 6:4, 6:1“, каза Даниил.



„Смятам, че станах по-добър играч, отколкото бях дори в началото на годината. Ето затова някои резултати могат да се променят по този начин“, сподели Медведев.



В последната година дискусиите за предаването на щафетата от Голямата тройка към „Следващото поколение“ станаха все по-разгорещени, а Даниил Медведев вече дава отговори на повечето въпросителни. Руснакът изигра своя шести пореден финал и триумфира със своята втора Мастърс титла, след като записа първата си победа над Александър Зверев и вдигна отличието в Шанхай след 6:4, 6:1.Постоянството на световния №4 го превърна в най-опасния тенисист в Тура, а самият Зверев каза след финала, че Даниил е „може би най-добрият играч в света през последната година“. Медведев изобщо не показа емоция, след като спечели, а след това обясни защо.„Всеки говори, че има нужда от нови лица. Аз им дадох нещо ново“, каза световният №4, цитиран от atptour.com. „Не празнувам победите си. Просто оставам спокоен. Върша си работата – бум и готово“.Медведев спечели последните 18 сета, които изигра, а това доведе до два поредни трофея – в Шанхай и в Санкт Петербург. По-рано през сезона вдигна титлата в Синсинати, което се оказа първото му Мастърс отличие.„Този трофей също е страхотен, защото мисля, че Шанхай е един от най-престижните Мастърс турнири в Тура. Особено през последните 10 години – имаше само трима играчи, които успяха да го спечелят. Така че е много специално моята снимка също да бъде в коридора за следващите години напред“, каза Медведев.Шест поредни финала, актив от 59-17 за годината, 46 победи на хард и 22 Мастърс победи – всичко това обобщава сезона на Даниил до момента.„Нямаше да повярвам“, каза световният №4 като отговор на въпроса дали преди месеци си е представял, че може да стори подобно нещо. „Това, което направих в последните няколко месеца, е нещо ненормално. Работих за това. Но всичко е такова, каквото е. Просто го приемам и се надявам да направя много повече“.Допреди финала в Шанхай руснакът бе загубил всичките си четири мача срещу Александър Зверев. Миналия сезон Медведев отстъпи пред световния №6 на Мастърсите в Канада и Маями, през 2017 г. не спечели сет във Вашингтон, а година по-рано Саша го надигра в Санкт Петербург в последователни сетове.„Мисля, че току-що станах по-добър играч, отколкото бях при предишните четири срещи с него. Същото беше и срещу Чорич. Преди финала в Санкт Петербург бях доста нервен, защото бях загубил четири мача срещу Чорич, а накрая резултатът бе 6:3, 6:1. Тук е 6:4, 6:1“, каза Даниил.„Смятам, че станах по-добър играч, отколкото бях дори в началото на годината. Ето затова някои резултати могат да се променят по този начин“, сподели Медведев.

