Гюндоган измъкна Бундестима от трудна ситуация, в която Германия се оказа, след като Кабаков изгони Джан

Селекционерът на Естония Карел Волайд беше направил цели осем промени с сравнение с нулевото равенство с Беларус. Само Метс, Баранов и Василиев запазиха местата си.

Още в началото малко не достигна на Джан да открие резултата, след като изпревари стража на домакините и засече центриране на Кимих, но не успя да насочи топката към вратата и тя премина встрани.

В 14-ата минута Георги Кабаков показа директен червен картон на Емре Джан, който препъна на границата на наказателното поле излизащия сам срещу Нойер Лиивак.

Emre Can's red card in the 14th minute is the fastest red card in a Euro qualifier since September 2003 #ESTGER pic.twitter.com/K3NUjr2zNF