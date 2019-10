Диего Милито иска да върне Пасторе в Аржентина

Полузащитникът на Рома Хавиер Пасторе може да премине в аржентинския Расинг, съобщава "CNN Sport". Той е поканен в отбора от Авелянада от спортния директор Диего Милито, с когото 30-годишният Пасторе бе съотборник в националния отбор на Аржентина.

30-годишният аржентинец изрази желание да се върне в родния си Талерес Кордоба . През този сезон Пасторе е играл в 5 мача за Рома, в които не отбелязва ефективни действия.

Racing Avellaneda ask after Pastore: Roma flop Javier Pastore could be moving back to Argentina in January, with reported interest from Racing Avellaneda. https://t.co/jgtGwDhR2I