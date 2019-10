Япония удари Иран в дербито на Азия (видео + снимки)

Пурия Яли се отличи с 13 точки за Иран.

Състезателите на Юичи Накагаичи са четвърти с 20 точки (7 победи, 2 поражения), "персите" са осми с 11 точки (4 успеха, 5 загуби).

В понеделник (14 октомври) японският тим среща Бразилия, Иран се изправя срещу Италия.

