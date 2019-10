Пламен Константинов изведе Локо (Новосибирск) до 8-а поредна победа

View this post on Instagram

Вот и завершился пятый игровой день, а с ним и второй тур предварительного этапа Кубка России в Новосибирске! В сегодняшнем поединке между двумя командами победу одержал более опытный «Локомотив». Максим Сапожков стал самым результативным игроком матча, на его счету 16 очков, 4 из которых он заработал на блоке. Роман Мурашко набрал – 13 очков, Сергей Савин – 12. «Локомотив-2» (Новосибирск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (18:25, 23:25, 16:25).

